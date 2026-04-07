三星第2季DRAM報價漲3成！記憶體利多續噴　4檔高掛漲停

▲台股示意圖。（圖／記者湯興漢攝）

記者巫彩蓮／台北報導

三星電子DRAM報價出爐，繼第一季大漲100%後，第二季再調漲30%，反映記憶體需求基本面依然暢旺，為今（7）日記憶體帶動一波反彈攻勢，廣穎（4973）、青雲（5386）、宇瞻（8271）、宜鼎（5289）等四檔個股一度刷漲停，遭處置旺宏（2337）勁揚6%，南亞科（2408）漲幅逾4%，股價來到212元。

根據外電報導，三星與大客戶進行高頻寬記憶體（HBM）、通用型DRAM、伺服器、個人電腦（PC）、行動裝置等各類記憶體價格談判，完成供給合約簽署，第二季DRAM平均價格，比第一季高出約三成，此一價格基準，SK海力士、美光可望跟進。

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集邦科技TrendForce對於記憶體價格調查，第二季因DRAM原廠積極將產能轉向HBM（高頻寬記憶體）、伺服器應用，並採「補漲」策略拉近各類產品價差，儘管終端市場面臨出貨下修風險，預估整體一般型DRAM合約價格仍將季增58～63%；NAND Flash市場持續由AI、資料中心需求主導，全產品線連鎖漲價效應不減，預計第二季整體合約價格將季增70～75%。

由於先前記憶體漲勢過大，終端消費意願轉趨保守，造成現貨報價回跌，引發記憶體族群急速拉回，南亞科從1月30日326.5元歷史高點，跌到3月31日198元波段低點，近期則是回到200元附近震盪整理，隨著第二季合約價出爐，也化解部分市場疑慮，今日記憶體族群呈現反攻態勢。