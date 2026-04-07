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SpaceX上市爆已祕密遞申請　台廠4檔低軌衛星股升空漲停

▲SpaceX 。（圖／路透）

▲SpaceX爆以機密形式遞交上市申請，發動美股史上最大規模籌資案，台廠4檔先亮燈慶祝。（圖／路透）

記者陳瑩欣／台北報導

SpaceX傳出推進上市進程，激勵台股低軌衛星概念股全面點火，啟碁（6285）、昇達科（3491）、全新（2455）、台燿（6274）今（7）日同步攻上漲停，資金湧入太空通訊族群，成為盤面最強亮點。

市場熱度升溫，主因《路透社》獨家報導指出，特斯拉執行長馬斯克旗下太空探索公司SpaceX，已祕密向美國主管機關遞交首次公開募股（IPO）申請，若順利掛牌，將有機會成為史上最大規模上市案。

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報導指出，SpaceX除火箭發射業務領先全球外，旗下Starlink低軌衛星網路已建立龐大用戶基礎，並持續擴展至軍事與資料通訊領域，成為公司最具價值的核心資產。市場也看好其未來在AI資料中心、全球網路覆蓋及太空經濟的成長潛力。

隨著SpaceX上市題材發酵，帶動供應鏈想像空間，台廠相關個股買盤湧入。其中，啟碁、昇達科主攻通訊設備與射頻元件，全新切入砷化鎵與光通訊領域，台燿則受惠高速材料需求升溫，四檔同步亮燈漲停。

法人指出，低軌衛星產業進入快速擴張期，未來數年衛星發射量與地面設備需求可望持續成長，加上國際大廠資本支出擴大，將有利台灣供應鏈長線接單動能。不過短線股價急漲，投資人仍須留意評價面與市場波動風險。

SpaceX方面尚未對相關IPO消息發表評論，但市場普遍預期，一旦正式啟動上市流程，將進一步推升全球太空產業關注度，也替相關概念股注入新一波想像題材。

關鍵字： SpaceX太空通訊低軌衛星台股上市

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