60萬人搶進！　12檔主動式台股ETF受益人連續24周創高

▲主動式台股ETF人氣衝高，台股示意照。（圖／記者湯興漢攝）

記者巫彩蓮／台北報導

市場投資新寵主動式台股ETF魅力持續發燒，根據集保戶股權分散4月2日最新統計資料顯示，12檔主動式台股ETF受益人數上周增加4.6萬人，總人數來到1087225人連續24周創新高，統計今年來已增加突破60萬人來到606681人。

[廣告]請繼續往下閱讀...

以單檔表現來看，包括主動群益科技創新(00992A)、主動第一金台股優(00994A)、主動復華未來50(00991A)、主動統一台股增長(00981A)、主動野村台灣50(00985A)、主動兆豐台灣豐收(00996A)共6檔受益人數同步創新高，其中以今年來績效表現來看，主動群益科技創新(00992A)今年來漲幅28.76%居冠，績效人氣最旺。

群益投信台股主動式ETF團隊表示，台股在基本面強勁支撐下，任何因情緒面造成的回檔，反而提供布局具成長性且體質健康企業的良機。不過，中東地緣政治風險尚未完全解除，台股主動式ETF攻守兼備的靈活操作特性正是可多加運用的工具。

主動群益科技創新(00992A)經理人陳朝政指出，短期來看，在戰爭的影響下，台股將劇烈震盪。然而觀察盤面上的資金流向，市場並未出現全面撤出情形，而是由權值型標的轉向中小型與具題材支撐族群，形成明顯的結構性輪動，顯示市場資金仍持續尋找成長機會，尤其AI供應鏈內部的資金重新配置，使盤面維持活絡度，長期來看，AI在企業資本支出持續投資，以及相關應用持續落地下，長期發展明確，預期包含載板、設備、半導體、光通訊、記憶體等相關族群仍將持續受惠產業趨勢的發展。