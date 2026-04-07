泰勒絲爆有新老闆！金融巨頭砸逾2兆收購　環球音樂股價飆10%

▲擁有泰勒絲（Taylor Swift，如圖）等知名藝人的環球音樂爆重大交易，股價飆漲。（圖／路透）

記者陳瑩欣／綜合報導

全球音樂產業傳出震撼彈！激進投資人、對沖基金大亨艾克曼（Bill Ackman）旗下Pershing Square提出收購全球最大音樂公司環球音樂（Universal Music Group，UMG），整體交易規模達558億歐元（約新台幣2.06兆元），市場高度關注。

外媒包括《CNBC》、英國《金融時報》報導，此次交易採現金加股票方式進行。根據提案，UMG股東每股可獲得30.4歐元（約新台幣1122元），相較4月2日收盤價溢價高達78%。其中包含總額94億歐元（約新台幣3,469億元）的現金，以及每股可換得0.77股新公司股票。

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若交易完成，UMG將與Pershing Square合併為新公司，並轉至紐約證券交易所上市，預計最快今年底前完成。此次交易亦附帶條件，包括董事會改組，以及UMG執行長Lucian Grainge新的聘僱合約與薪酬安排。

艾克曼指出，自UMG上市以來，管理層在打造全球頂級藝人陣容與推動營運成長方面表現優異，但股價長期低迷，主因並非音樂業務本身，而是結構性問題所致，且多數可透過此次交易改善。

他進一步點出，包括Bollore集團持有約18%股份所帶來的不確定性、美國上市計畫延後，以及與股東溝通不足等因素，都是壓抑股價表現的關鍵。

UMG原為法國媒體集團Vivendi分拆而來，2021年於泛歐交易所阿姆斯特丹上市，當時估值為460億歐元（約新台幣1.70兆元）；控股股東Vincent Bollore當時仍持有約59億歐元（約新台幣2177億元）股份。公司旗下擁有Lady Gaga、Taylor Swift等白金級藝人，是全球音樂產業龍頭。

市場對併購消息反應熱烈，UMG股價最新大漲約10%，但今年以來仍累計下跌23%；同時，Vivendi與Bollore相關公司股價周二分別上漲11%與6.3%。

艾克曼長期主張，UMG應將主要上市地轉移至美國市場，認為目前股價相對內在價值仍有明顯折價，且流動性不足。隨著此次收購案曝光，市場也重新評估其估值空間。

目前UMG與Bollore方面尚未對此交易發表評論，Vivendi則已表態不予置評。