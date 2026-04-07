百萬存股族注意！國票金「熊賺」法蘭絨毯曝光　3金控紀念品大PK

▲國票金「熊賺」法蘭絨毯曝光。（圖／國票金提供）

記者陳瑩欣／台北報導

百萬金融存股族引頸期盼的股東會紀念品開獎！至目前為止已有3家金控分享紀念品細節，國票金（2889）今（6）日釋出今年股東會紀念品以「熊兔同框」為主題，與台語諧音「熊賺」的法蘭絨毯，結合生活用品設計與品牌意象，在股東會紀念品市場引發關注。

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▲國票金「熊賺」法蘭絨毯曝光。（圖／國票金提供）

國票金現有逾21萬股民，公司表示，投資人若不參與股東會純領紀念品，預計於5月26日至5月29日於國票證券全省各分公司發放，電子投票股東於6月8日至6月12日至國票證券股務代理部領取。本次紀念品採用奶油色系搭配手繪風格圖樣，並融入品牌角色元素，整體設計偏向居家生活風格；材質選用法蘭絨，具備輕量、保暖與親膚特性，可應用於日常使用情境。

在設計概念上，國票金指出，以「熊」象徵穩定與守護，並結合「熊賺」與台語「攏賺」的諧音，傳遞穩健經營與共享成果的理念，強化品牌識別與溝通效果。

隨著市場對股東會紀念品的期待逐漸由禮品卡轉向實用型商品，金融業近年多朝生活用品發展。國票金控此次改以實體商品取代過往以商品卡為主的形式，被視為回應股東偏好變化的策略之一。

國票金表示，股東會紀念品除作為回饋股東的方式外，亦為品牌溝通的重要載體，未來將持續在實用性與品牌價值之間取得平衡，強化股東關係並累積長期價值。持股未滿1000股之股東，除股東親自出席股東會或以電子方式行使表決權者得領取外，將不予發放紀念品。

▲除了國票金以外，永豐金股東會紀念品也送出毛毯。（圖／永豐金提供）

除國票金以外，擁有43萬股民的永豐金（2890）選用北歐品牌 kippis的簡約理念打造「永豐幸福毯」。以溫暖陪伴、永續共好為概念，象徵「保溫暖、祝豐賺」，搶攻投資人目光。

▲華南金控115年股東會紀念品為「咖波聯名限定雙盤組」。（圖／華南金提供）

擁有47萬股民的泛官股金控華南金（2890）股東會紀念品「咖波聯名限定雙盤組」，也受婆媽支持，零股也能領，且華南金股票停止過戶期間為4月20日至6月18日，投資人若想領取股東會紀念品，4月15日（下周三）前買進華南金股票即可擁有領取門票。