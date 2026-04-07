贏0050快40%！不敗教主驚「1檔主動式ETF」超強：報酬率會說話

▲示意圖。（圖／記者湯興漢攝）



記者施怡妏／綜合報導

今年是國內主動式ETF元年，台股主動式ETF戰場競爭尤其激烈，不敗教主陳重銘就指出，主動統一台股增長（00981A）成為首檔規模突破千億的主動型ETF，上市不到一年報酬達108.67%，比0050高出將近40%，「實在是太驚人了！」他也透露，曾在股價11元時買進200張，小賺之後就全部賣出，非常後悔。

高經理費不是唯一標準 實際報酬更受關注



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不敗教主陳重銘在臉書發文，外界常把經理費高低當成選ETF的重要標準，但他指出，00981A雖然經理費高於0050，但若以實際績效來看，差距早已被報酬補回來，「人家一年多賺了40%，夠你繳40年的經理費了！」

00981A為何能夠勝過0050？陳重銘分析，0050有63%多集中在台積電，其餘49檔成分股只能分配到37%的權重，「完全被台積電綁架，其它49檔只能分到37%的權重」；他提到，去年大漲4.5倍的台光電，在0050中的權重僅1.14%，對整體績效的貢獻有限。

0050過度集中台積電



相較之下，陳重銘認為00981A單一成分股權重不會超過10%，可避免被單一個股主導，讓其他持股有更大的發揮空間，「這才是它報酬率勝出的主因。」

市場擔心主動型ETF受經理人判斷影響、績效未必能長期穩定，陳重銘直言「這點我不否認」，但也不該因此低估投信團隊整體研究與操作能力，若擔心波動，可分散布局幾檔主動型ETF。他也透露，因為手上已持有台積電，現階段不會再碰以台積電為主體的市值型ETF，反而傾向用主動型ETF來和既有持股互補，

主動型ETF後市仍被看好



最後，陳重銘比較0050與00981A在規模與管理費上的差異，0050規模約1.39兆，是00981A的13倍，面子上贏了不少；但0050經理費約0.1%，00981A則約1%，0050一年約可收13億元經理費，00981A約為10億元，「說不定很快就超越0050了，00981A是贏了裡子啊！」他認為，主動型ETF因經理費較高，對投信而言具有吸引力，後續應會持續推出新商品，在良性競爭下，未來有機會為投資人帶來更好的報酬表現。