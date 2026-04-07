AI資料中心熱潮延燒！Firmus募資5.05億美元　輝達參投、估值達55億美元

▲輝達。（圖／路透）

記者高兆麟／台北報導

全球AI基礎建設投資持續升溫，澳洲資料中心業者Firmus Technologies宣布完成5.05億美元募資，由Coatue Management領投，NVIDIA亦參與投資，公司估值達55億美元。

Firmus表示，此輪資金將用於加速在亞太地區部署新一代AI基礎設施，導入輝達即將推出的運算平台。公司目前已在澳洲與新加坡推動多項資料中心專案，近6個月累計募資金額已達13.5億美元。

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其中，Firmus主導的「Southgate」計畫，目標在澳洲打造以再生能源為核心的AI資料中心，首站落腳塔斯馬尼亞。該設施初期將部署約3.6萬顆輝達AI加速晶片，用於訓練與運行大型AI模型。

值得注意的是，輝達近年積極透過投資方式擴大AI生態系，不僅提供晶片，也參與資金布局，藉此帶動整體需求成長，推升自身業績。不過，市場亦對此類「投資客戶再回購設備」的模式提出疑慮，但公司對相關質疑予以否認。

此次領投方Coatue資產管理規模超過700億美元，近年亦積極布局AI產業，投資涵蓋OpenAI與Anthropic等企業。

Firmus將採用輝達「Vera Rubin」架構打造所謂「AI工廠」，該架構為新一代晶片與系統設計，預計今年下半年開始出貨。