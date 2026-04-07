快訊／台股收漲657.39點　台積電漲50元至1860

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳瑩欣／台北報導

台股今（7日）開高走高，加權指數終場大漲657.39點，以33229.82點作收，漲幅2.02％，成交量5643.42億元。

美股前一交易日全面收漲，台股上午以上漲99.09點開出，指數開高走高，盤中最高達33264.22點，最低32671.52點，終場收在33229.82點。

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盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）上漲50元來到1860元，漲幅2.76％；鴻海（2317）下跌1元至192元；聯發科（2454）上漲5元至1470元；廣達（2382）上漲4.5元來到289元；長榮（2603）上漲0.5元至203元。

今天漲幅前5名個股為聯茂（6213）上漲17元，漲幅10％；大量（3167）上漲44.5元，漲幅9.99％；訊芯-KY（6451）上漲29.5元，漲幅9.98％；辛耘（3583）上漲46元，漲幅9.98％；昶昕（8438）上漲7.1元，漲幅9.97％。

跌幅前5名個股則為永光（1711）下跌3.75元，跌幅10％；立萬利（3054）下跌6.7元，跌幅9.94％；森崴能源（6806）下跌3.45元，跌幅9.93％；永崴投控（3712）下跌1.95元，跌幅9.9％；中福（1435）下跌1.6元，跌幅9.79％。

台股漲幅最高前5名 個股 股價 漲跌 幅度 聯茂（6213） 187.0 ▲17.0 ▲10.0％ 大量（3167） 490.0 ▲44.5 ▲9.99％ 訊芯-KY（6451） 325.0 ▲29.5 ▲9.98％ 辛耘（3583） 507.0 ▲46.0 ▲9.98％ 昶昕（8438） 78.3 ▲7.1 ▲9.97％

台股跌幅最大前5名 個股 股價 漲跌 幅度 永光（1711） 33.75 ▼3.75 ▼10.0％ 立萬利（3054） 60.7 ▼6.7 ▼9.94％ 森崴能源（6806） 31.3 ▼3.45 ▼9.93％ 永崴投控（3712） 17.75 ▼1.95 ▼9.9％ 中福（1435） 14.75 ▼1.6 ▼9.79％

資料來源：證交所