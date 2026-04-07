快訊／台股收漲657.39點　台積電漲50元至1860

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）
記者陳瑩欣／台北報導
台股今（7日）開高走高，加權指數終場大漲657.39點，以33229.82點作收，漲幅2.02％，成交量5643.42億元。
美股前一交易日全面收漲，台股上午以上漲99.09點開出，指數開高走高，盤中最高達33264.22點，最低32671.52點，終場收在33229.82點。
盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）上漲50元來到1860元，漲幅2.76％；鴻海（2317）下跌1元至192元；聯發科（2454）上漲5元至1470元；廣達（2382）上漲4.5元來到289元；長榮（2603）上漲0.5元至203元。
今天漲幅前5名個股為聯茂（6213）上漲17元，漲幅10％；大量（3167）上漲44.5元，漲幅9.99％；訊芯-KY（6451）上漲29.5元，漲幅9.98％；辛耘（3583）上漲46元，漲幅9.98％；昶昕（8438）上漲7.1元，漲幅9.97％。
跌幅前5名個股則為永光（1711）下跌3.75元，跌幅10％；立萬利（3054）下跌6.7元，跌幅9.94％；森崴能源（6806）下跌3.45元，跌幅9.93％；永崴投控（3712）下跌1.95元，跌幅9.9％；中福（1435）下跌1.6元，跌幅9.79％。
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|聯茂（6213）
|187.0
|▲17.0
|▲10.0％
|大量（3167）
|490.0
|▲44.5
|▲9.99％
|訊芯-KY（6451）
|325.0
|▲29.5
|▲9.98％
|辛耘（3583）
|507.0
|▲46.0
|▲9.98％
|昶昕（8438）
|78.3
|▲7.1
|▲9.97％
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|永光（1711）
|33.75
|▼3.75
|▼10.0％
|立萬利（3054）
|60.7
|▼6.7
|▼9.94％
|森崴能源（6806）
|31.3
|▼3.45
|▼9.93％
|永崴投控（3712）
|17.75
|▼1.95
|▼9.9％
|中福（1435）
|14.75
|▼1.6
|▼9.79％
資料來源：證交所
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