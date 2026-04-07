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韓國三星挾AI優勢Q1營收優於預期　股價嗨漲5%

▲▼南韓三星發佈未來5年投資計畫，在半導體、生物科技等領域斥資450兆韓元。（圖／路透社）

▲南韓三星。（圖／路透社）

記者高兆麟／台北報導

三星公布最新財測，受惠AI晶片需求強勁帶動，預估今年第一季（1至3月）營業利益將達57.2兆韓元（約378億美元），年增超過8倍，並有望改寫歷史單季新高。受利多消息激勵，三星股價盤中一度大漲4.8%，隨後漲幅收斂至約0.5%。

根據公司初步財測，該獲利表現不僅遠高於去年同期的6.69兆韓元，也大幅超越市場預估的42.3兆韓元，顯示營運動能顯著優於預期。同時，第一季合併營收預估將達133兆韓元，年增近70%。

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市場分析，此波強勁成長主要來自記憶體事業，尤其是應用於AI運算的高頻寬記憶體（HBM）需求爆發。隨著AI伺服器與大型模型快速擴展，HBM已成為關鍵零組件，帶動整體記憶體市場供不應求，價格與出貨量同步上揚。

三星Device Solutions部門（含記憶體業務）在2025年已占公司營收約39%、營業利益57%，顯示其在整體獲利結構中的重要性持續提升。

此外，三星近年積極強化HBM布局，在先前一度落後SK Hynix後，正加速追趕並鞏固市占，力拚在AI記憶體市場重新取得領先地位。

三星預計將於本月稍晚公布完整財報，市場關注其後續成長動能與產業展望。

關鍵字： 三星

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