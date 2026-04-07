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東丕公司承攬七接工程之沉箱施工場地疑義　港務公司作出澄清

▲圖為七接建設範圍。（圖／取自義力營造官網）

▲圖為七接碼頭工程建設範圍。（圖／取自義力營造官網）

記者張佩芬／台北報導

針對媒體所載「百億工程爆弊端／七接碼頭工程3大缺失誤工期 高雄港務遭爆圖利東丕10億」等相關資訊，台灣港務公司高雄港務分公司查明後說明：本工程整體施工計畫及沉箱製作施工計畫均已依契約規定，經承包商提送、監造單位審查、高雄港務分公司正式核定在案，尚無所稱「未經申請」、「違約施作」或「圖利」情事。

「高雄港洲際液化天然氣接收站建港工程」的「碼頭及聯絡道路(橋)工程」為國家重大能源基礎建設，攸關大林發電廠燃氣機組供氣及南部地區能源穩定供應。本工程於114年5月8日公告招標，114年6月27日決標，高雄港務分公司積極督促廠商於114年8月15日開工，高雄港務分公司向以最嚴謹標準執行契約管理及監督，相關事證謹說明如後：

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一、依據本工程契約特別條款規定「…沉箱製作場地原則上利用 A6旁水域建置施工碼頭及施工場地進行沉箱製作，承包商得按自身施工能力及施工方式，自行規劃設置沉箱製作場地進行沉箱製作」及「沉箱拖安放….承包商應視自身之施工及機具作業能力調整施工作業方式…，並納入施工計畫內，並於工程司審核通過後據以執行。…」。

爰此，東丕公司依據自身施工能力進行規劃，分別預定在高雄港 A6施工碼頭採取浮沉台船海上工法生產69座沉箱；另為加速沉箱製作，規劃於台北港 N9施工碼頭生產30座沉箱(目前尚未提報申請台北港施工場地)。東丕公司所提「整體施工計畫」及「沉箱製作施工計畫」皆已包含「沉箱製作」及「沉箱拖放」規劃，並分別於115年1月2日及115年03月18日經台灣世曦公司審查同意及高雄港務分公司核定在案。

二、本工程係屬港務公司代辦中油公司工程，東丕公司依據契約規定所研擬相關施工計畫，其中包括使用高雄港及台北港港區水域及陸域地作為施工場域，東丕公司若同時使用高雄港及台北港陸域和水域土地，均須向港務公司簽訂租約並繳納相關租金。

三、本工程截至115.4.1預訂進度：6.7712%，整體實際進度：6.8346%，進度超前：+0.06340%，並無延宕之情形；至於本工程施工機具是否足夠，高雄港務分公司將隨時檢視施工進度，並請施工廠商依契約規定提出相關因應作為。

四、高雄港務分公司將全力配合並尊重相關調查，秉持勿枉勿縱之原則，積極配合主管機關辦理調查與查核作業；並本於依法行政、資訊透明之態度，提供必要資料與說明，確保程序公正、事實釐清，以維護各方權益及公共利益。如相關單位有任何疑義，亦歡迎隨時向高雄港務分公司洽詢。

關鍵字： 東丕公司承攬七接疑義港務公司澄清

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