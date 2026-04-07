IEAT前進達拉斯核心樞紐　掌握德州物流、能源與金融新動向

▲IEAT訪團與DRC姐妹會代表合影。（圖／IEAT提供）

記者張佩芬／台北報導

台北市進出口公會(IEAT)由美洲主委宗緒順率團於3月31日至4月2日間深入美國北德州達拉斯(Dallas)地區，先後拜會IEAT姐妹會Dallas Regional Chamber、Dallas Fort Worth(DFW)機場、Oncor Electric Delivery公司，以及德州證券交易所Texas Stock Exchange(TXSE)等具代表性的企業與金融機構，全面掌握北德州在商務發展、物流運輸、能源基礎設施與資本市場布局上的最新動向。

此行不僅展現IEAT持續深耕德州、強化台美地方經貿交流的行動力，也進一步為台灣企業切入達拉斯市場建立更具前瞻性的觀察基礎與合作模式。行程在駐休士頓經濟組倪伯嘉組長的安排下，IEAT訪團首先拜會於1993年締盟之姐妹會Dallas Regional Chamber(DRC)，就北德州產業發展動能、企業投資環境、區域競爭優勢及未來合作方向交換意見。

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IEAT指出，達拉斯作為德州最具代表性的商務中心之一，在企業總部經濟、專業服務、交通運輸及區域發展方面長期扮演關鍵角色。

DRC表示，DFW地區為德州最大，亦為全美成長最快的大型都會區，2010年至2024年間人口增加近200萬，未來有望躍升為全美第三大市場。該區憑藉機場樞紐、完整交通基礎建設及廣大腹地，持續吸引企業總部、區域營運中心及製造業投資，自 2010 年以來已吸引約 300 家企業遷入，涵蓋金融、高科技、製造、生命科學、太陽能及半導體等多元產業，展現強勁的產業承載力與成長潛力。

透過此次交流，訪團更具體理解達拉斯在德州整體經濟版圖中的樞紐地位，以及其如何透過區域經濟發展平台，持續吸引企業投資佈局。

▲IEAT訪團與DFW機場、Oncor電力公司及TXSE交流。（圖／IEAT提供）

此外，訪團前往Dallas Fort Worth International Airport (DFW)機場參訪。DFW位於達拉斯與沃斯堡之間，擁有7條跑道及完整客貨運基礎設施，2025年旅客量約達8566萬人次，為全球第3大旅客運量機場；同時設有約2400英畝機場內自由貿易區、15個貨機停機位及空側冷鏈物流設施，每年處理超過85萬噸航空貨運量，是美國內陸重要的航空物流轉運中心。

更重要的是，台灣為DFW機場2025年的第1大貿易夥伴，貿易總值達118.1億美元，足見台美之間高科技產品、電子設備及關鍵零組件往來之緊密，也突顯Dallas作為連結亞洲製造基地與美國內陸市場的重要門戶角色。

電力基礎建設為企業經營最核心關鍵考慮，訪團亦與Oncor Electric Delivery公司進行交流。Oncor總部位於達拉斯，為美國大型電力輸配電公司之一，營運超過14萬英里的輸配電線路，服務範圍涵蓋近100個郡與400多個城市及社區，約有1,300萬人口仰賴其電網供電。

Oncor長期負責德州電網基礎設施之建設、營運與維護，並持續投資於電網升級、智慧電網與再生能源併網，以支撐德州快速成長的能源需求。會議中，雙方就電力設備採購機制及供應鏈合作交換意見，Oncor指出，面對電網建設加速推進，正積極透過長期承諾與供應來源多元化分散風險，並持續納入國際供應商，顯示台灣在電力設備製造與高科技基礎設施供應鏈方面，未來與德州市場具有進一步合作潛力。

德州證券交易所 Texas Stock Exchange (TXSE) 特別接待該團進行專案簡報，不僅展現對本團的高度重視，也彰顯IEAT在台美經貿交流中的代表性與影響力。TXSE已獲美國證券交易委員會核准成為全國性證券交易所，並以成為美國第三個主要上市市場為目標，為近年德州最受矚目的金融與資本市場熱門議題。

透過此次拜會，訪團深入了解TXSE未來企業掛牌策略、國際布局方向及市場機制規劃，不僅顯示本團此行交流層級延伸至德州最具話題性的金融戰略發展，也進一步展現IEAT積極協助台灣企業掌握美國資本市場最新動向與赴美發展機會的前瞻視野。

達拉斯不僅是美國重要的商務重鎮，更兼具航空物流、能源基礎建設與新興資本市場等多重優勢，是觀察德州整體經濟實力與區域競爭力的重要窗口。

此次訪團IEAT訪團與DFW機場、Oncor電力公司及TXSE交流互動，對台灣企業在北德州商務發展、基礎建設與金融布局上的戰略地位有更完整掌握，也為未來對接達拉斯地區資源、拓展美國中南部市場，開啟更多實質合作機會。