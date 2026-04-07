3記憶體廠飆營收！　威剛、十銓3月與Q1雙創高

▲威剛科技創辦人暨董事長陳立白。（圖／記者湯興漢攝）

記者高兆麟／台北報導

記憶體市況在AI需求帶動下持續升溫，台廠營運動能同步爆發。包括旺宏（2337）、威剛（3260）及十銓（4967）最新公布營收皆繳出亮眼成績，其中威剛、十銓3月與Q1雙創高。

威剛科技3月合併營收再度乘著價量齊揚雙動能，以105.4億元改寫單月營收新紀錄。不僅年增率高達181.5%，同時DRAM模組及SSD兩大產品銷售額也各以70.6億元及27.4億元同創歷史單月新高。



董事長陳立白看好，在Agentic AI今年即將落地的龐大需求推升下，原廠提出的記憶體合約價將一路向上至少持續至2027年；威剛已蹲好馬步備齊彈藥，準備迎接記憶體大航海時代的王者再臨，3月營收正式挺進百億俱樂部即是階段性成果的一環。

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展望第二季，除了DRAM及NAND Flash合約價仍將至少40%以上級距大幅成長，陳立白更看好威剛因工控及企業級新客戶的加入，單季營收及獲利將同步挑戰新高峰。且在全球燃起「龍蝦熱」的氛圍下，宣告AI應用主戰場已由一問一答的被動模式轉移至Agentic AI的主動模式，這也意味著AI對算力與儲存空間的需求再以指數級的高速成長輾壓記憶體原廠的擴產速度，記憶體短缺的問題在新建無塵室及新增設備的物理極限瓶頸下2年內無有效解方。威剛也將因提前布局供貨與開發新客群的策略奏效，2026年開始迎來績效最強的新篇章。

旺宏電子3月份合併營收為新台幣44.22億元，較上月合併營收新台幣30.30億元增加45.9%，較2025年同期合併營收新台幣22.51億元，增加96.5%。累計2026年1月至3月合併營收為新台幣104.69億元，較2025年同期新台幣61.37億元增加70.6%。

十銓科技（4967）3月營收為新台幣 49.16 億元，較去年同期成長 120.49%、較前月成長 326.68%，第一季合併營收為 95.58 億元，較前季成長 50.53%，單月及單季營收同步寫下歷史新高佳績，公司 2 月春節假期遞延訂單已陸續交貨，另外工控及 OEM 業績逐步放量、品牌訂單穩定挹注等因素推升營收表現，展現強勁爆發力；展望 2026 年第二季至下半年，在全球 AI 資料中心積極建置下，DRAM 與 NAND Flash 需求預期維持強勁，公司透過長期採購策略與安全庫存管理機制確保穩定供貨，並精進產品組合以優化獲利結構，對於整體營運抱持正向看法。