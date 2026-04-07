第4大券商來了！　吳東亮：台新新光金證券子公司完成合併

▲台新新光金董事長吳東亮出席證券商合併茶會。（圖／記者巫彩蓮攝）

記者巫彩蓮／台北報導

台新新光金（2887）旗下子公司台新證及元富證、台新期貨及元富期貨昨（6）日正式合併，台新證券、台新期貨為存續公司，今（7）日舉行合併茶會，金控董事長吳東亮指出，台股總市值突破100兆元，成為全球第7大市場，去年上市櫃IPO達到996億元，加上指數頻創新高，目前正是證券公司合併最好的時機，合併後台新證經紀市占率為第4大。

台新證、元富證於昨（6）日正式合併，以台新證為存續公司，合併後據點數達79個，經紀市占率升至第4名、融資餘額市占率第3。吳東亮說，台新證在投資銀行、承銷、數位金融表現優異，元富證擅長經紀業務、債券、財富管理具有優勢，兩家券商具有業務互補，合併後業務結構更為均衡，有利提升資本運用效率。

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台新證、台新期於昨日召開董事會，台新證由陳俊宏出任董事長、郭嘉宏出任副董事長、陳立國出任總經理。陳俊宏為現任券商公會理事長，耕耘證券市場逾20年，對於證券業務、市場文化相當嫻熟，郭嘉宏則為投行專才，將持續協助台新證精進在資本市場的佈局與創新。

此外，台新期貨則由黃正雄擔任董事長、林伯修擔任總經理，新經營團隊將展現「強強聯手」的氣勢，將加速資源整合，確保合併後的營運發揮最大經營綜效。

台新證董事長陳俊宏表示，隨台股交易熱絡與投資工具多元化，台新證、元富證券的「雙證雙期」同步整併，將顯著提升整體營運規模與市場影響力，台新證與台新期貨亦將結合金控資源的協同效應，建構涵蓋證券交易與期貨避險的「一站式金融服務平台」。

未來，台新證將持續以客戶為核心，在強化風險控管與合規治理下，提升服務品質並穩步擴大版圖，朝向兼具永續韌性與產業領導力的目標邁進，進而為提升臺灣資本市場的國際競爭力盡心力，推動產業良性競爭與創新發展。

