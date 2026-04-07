川普喊摧毀伊朗！市場一秒轉避險　美債殖利率急彈

▲美國總統川普揚言伊朗若未在期限內開放荷莫茲海峽，將炸毀該國能源及基礎設施，市場避險資金隨即轉向，美債殖利率走高。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳瑩欣／綜合報導

中東局勢再掀波瀾！美國前總統川普放話，若伊朗未在期限前重新開放荷莫茲海峽，不排除「全面摧毀」其關鍵基礎設施，市場情緒瞬間翻轉，資金一秒轉向避險與再配置，帶動美債殖利率急彈。

《CNBC》報導，美國10年期公債殖利率週二早盤上升逾1個基點至4.3466%；對利率政策較敏感的2年期公債殖利率升至3.8622%，30年期公債殖利率亦來到4.9060%。殖利率上揚代表債券價格下跌，顯示市場正在快速重新定價風險。

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川普要求伊朗須在美東時間週二晚間8點前恢復荷莫茲海峽通行，否則將對包括發電廠、橋樑在內的能源與民用設施發動攻擊，並強調幾乎不會延長期限，強硬態度震撼市場。

伊朗方面則拒絕暫時停火方案，主張應全面終止衝突，雙方僵局未解，使地緣政治風險快速升高。

能源市場同步受到牽動，布蘭特原油上漲約1.4%，報每桶111.27美元；西德州原油（WTI）上漲2.1%，至114.81美元，反映市場對中東供應中斷的憂慮升溫。

原本美債市場在上週非農就業數據優於預期後一度回穩，但隨著突發政治風險升高，資金快速調整部位，推升殖利率再度走高。

此外，聯準會官員動向亦成關注焦點。芝加哥聯準銀行總裁古爾斯比指出，通膨仍是美國經濟面臨的主要挑戰；副主席傑佛森稍晚也將針對經濟與勞動市場發表看法。

市場接下來將關注美國耐久財訂單數據，若表現不如預期，可能進一步影響利率走勢與資金流向。