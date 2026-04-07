慧洋自結首季季EPS1.61元　全球散裝需求穩定、關注區域衝突影響

▲慧洋自結首季季EPS1.61元。（圖／慧洋提供）

記者張佩芬／台北報導

慧洋-KY(2637)今(7)公告3月合併營收為17.24億元，累計今年第首季營收為43.38億元，分別年增35%與24%；雖散裝運價指數因中東局勢不穩而回檔修正，整體表現仍優於2025年同期，3月份營業利益為6.46億元，營業利益率高達37%，稅前盈餘9.04億元，自結每股稅前盈餘為1.21元。

累計2026年首季營業利益11.97億元，稅前盈餘12.01億元，自結每股稅前盈餘為1.61元，表現較去年同期轉虧為盈。

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慧洋指出，散裝市況自2025下半年起開始回穩，並陸續迎接北、南美穀物收成旺季，惟2月底美國對伊朗軍事衝突升溫，使荷莫茲海峽航運通行受阻，造成包含船舶燃油在內的國際原油與能源價格攀升，相關區域的戰爭險附加保費亦大幅上漲，貨物運輸因此進入觀望狀態，然慧洋營運模式以出租船舶為主，而航行所需燃油成本及保費皆由租家負擔，慧洋將持續關注國際情勢動向，以確保營運穩定。

此外，慧洋並於3月中旬公告交付新船訊息，係由常石造船訂造的輕便型4萬噸「Paiwan Diamond」NOx第三期環保節能船，船隻已簽訂長期穩定租約，毛利率約五成；同時慧洋亦於3月處分一艘舊船，認列處分利益約美金450萬元。慧洋將持續維持船隊汰舊換新政策，在近期船舶燃油價格波動劇烈局勢下，使公司更具市場競爭優勢。

展望2026，慧洋維持審慎樂觀態度，即便國際政治與軍事行動局勢多變，整體市況仍優於2025美國關稅所引發全球貿易的高度不確定性，市場對大宗穀物、原物料需求仍暢旺，慧洋將持續關注國際政治局勢發展以及全球貿易情況並審慎因應。