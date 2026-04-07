▲商研院攜手台灣北德技術監護，開辦ISO14064-1內部查證員課程。（圖／商研院提供）

記者張佩芬／台北報導

為協助國內企業精準掌握自身碳排現況並對接國際標準，財團法人商業發展研究院數位創新學院攜手全球知名第三方驗證機構「台灣德國北德技術監護顧問(TUV NORD Taiwan) 」共同推出「ISO14064-1溫室氣體盤查內部查證員」課程，致力於幫助企業建立完善的永續人才體系。即日起開放報名，通過考試，可取得TUV NORD Taiwan核發之培訓證書。

面對全球氣候變遷加劇所帶來的經濟挑戰，商研院指出，2015年《巴黎協定》通過以來，將全球升溫控制在1.5°C內已成為國際共識。隨著歐盟「碳邊境調整機制」(CBAM)的推動，碳排放管理已成為影響企業國際競爭力的關鍵。

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課程核心在透過執行溫室氣體盤查工作，找到重大排放源及排放熱點，並依據排放特性，訂定減量方法及規劃整體的減量策略及減量路徑，來達成來減量目標；另外亦可透過溫室氣體盤查手法，定期檢視執行中的減量方法是否具體有效，適時調整及修正溫室氣體減量方法，以建構各位學員對於溫室氣體排放源鑑別及盤查能力。

「ISO14064-1溫室氣體盤查內部查證員」課程將於5月13日至14日，週三、四的白天舉行，4月13日完成報名享有優惠。詳細課程資訊可參閱課程網址(