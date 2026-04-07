台積電還是便宜！　多頭總司令張錫：明年有實力衝3000元





▲台股「多頭總司令」張錫看好台積電明年衝上3000元 。（圖／記者徐文彬攝）

記者陳瑩欣、潘姿吟／台北報導

晶圓代工龍頭台積電（2330）即將在4月16日召開法說，有台股「多頭總司令」美稱、東海大學財金系客座教授張錫今（7）日向《ETtoday》表示，台積電目前股價仍算便宜，明年有衝上3000元的實力，而台股在投資人獲利下，也進一步外溢到「粉絲經濟」市場上。

張錫日前即表示，台股憑藉強大的 AI 半導體供應鏈與內資資金支撐，表現相對抗跌，強調指數回檔破季線，反而是極佳的買點，其中台積電因為技術領先，「現在還是很便宜」。台積電今日以上漲50元或2.76%、每股1860元作收。

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另外，張錫今日接受《ETtoday》獨家專訪，進一步分析他對疫後經濟的觀察，他認為在AI高科技可以成就愈來愈多挑戰下，人們會有更多時間投入演唱會、追星互動等娛樂項目上，包括寬宏藝術（6596）、必應（6625）這類娛樂經紀類股在單場表演上已不是只有傳統的唱跳，而是追求五感滿足，演唱會的內容更豐富多元、具故事性，票價雖提高，但消費者反而更覺得值得，而在叫好又叫座的情況下，演唱會場地也催出「剛性需求」。

張錫表示，年輕人操盤獲利以後，願意花8000元買一張演唱會門票；而資產豐厚的熟齡人士則愛看自己年輕時的藝人演出，「他們會覺得自己好像又回到20歲」，另外，「演唱會門票有時也是促進親子關係、提升家庭地位的重要工具！」張錫笑稱，有朋友自認在家中地位不高，但因可以幫小孩訂到韓星演唱會門票，意外獲得小孩的敬重，拉近兩代距離。