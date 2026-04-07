金管會開放外資債券雙掛牌　擴大國際債規模

▲金管會。（圖／記者湯興漢攝）

記者巫彩蓮／台北報導

為擴大我國債券市場發展，金管會採納櫃買中心建議國際主要債券交易市場雙或多邊掛牌作法，鬆綁我國專業板國際債券上櫃制度，開放外國發行人一部或全部於境外發行僅銷售予專業投資人的外幣計價政府債券、普通公司債或伊斯蘭固定收益證券得為櫃買買賣的有價證券，外國發行人得依其發行總額向櫃買中心申請上櫃掛牌為雙掛牌的國際債券，目前有六家外資金融集團表達有興趣參與國際債雙掛牌。

相關配套措施包含，外國發行人申請國際債券雙掛牌，應符合註冊地國法令規定，同時申請於國外證券交易所掛牌，且該外國證券交易所之主管機關已與金管會簽署監理合作協議者，並應由外國發行人向櫃買中心申請上櫃：另外，櫃買中心配合國際板債券雙掛牌作業修正「外幣計價國際債券管理規則」。

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根據金管會統計，目前櫃買中心國際板債累計到今年2月底止，共有1833檔、規模3619億美元，約35%有海外掛牌。

金管會表示，開放於境外市場發行之優質國際債券來臺雙掛牌交易，吸引更多優質發行人參與，亦可提升相關中介機構承銷業務發展機會及國際經營能力，促進債券商品多元化，讓國內專業投資人能有更多樣化的債券配置選擇，提升我國債券市場規模，助力台灣邁向亞洲籌資中心的目標。

