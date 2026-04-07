3月外資賣超8300億元　淨匯出30.55億美元、創史上同期第4大

▲金管會。（圖／資料照）

記者巫彩蓮／台北報導

美國、以色列於2月底向伊朗發動攻擊，3月全球股市為之震盪，金管會統計顯示，3月外資賣超台股金額8306.08億元，為2022年以來單月與同期最大賣超紀錄，外資淨匯出30.55億美元，創下史上同期第四大。

外資3月賣超台股8306.08億元，創下單月最大賣超紀錄，今年第一季累計賣超6751.89億元，也是2022年以來同期最大賣超。

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證期局統計，外資3月淨匯出30.55億美元（折合約977億元新台幣），為歷年同期第四大，前三大外資淨匯出金額依序：2020年的104億美元、2022年的69億美元，以及2025年的58億美元。

儘管3月外資淨匯出30.55億美元，今年第一季外資依然淨匯入178.52億美元，為2022年以來同期最大淨匯入金額。

證期局副局長黃仲豪認為，國際戰事造成台股3月波動度大增，外資大舉賣超，惟外資淨匯出或淨匯入動向牽涉到總體操作策略，不只是台股。

另外，證期局統計，美國與以色列於2月28日向伊朗開戰，戰事發生以來，台股跌幅達6.17%，同期間韓國跌12.48%、日本跌9.31%、上海跌6.72%、香港跌5.69%、道瓊跌4.71%、那斯達克跌2.96%、費半跌2.25%、新加坡跌0.65%，台股跌幅介於國際主要股市之間。

