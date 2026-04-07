川普嗆「整個文明」消失！三大指數重挫　英特爾逆勢上漲

▲英特爾受利多消息激勵，股價逆勢上漲成市場焦點。（圖／路透）



記者楊庭蒝／綜合報導

美東時間7日美股開盤呈現疲態，主因美國總統川普持續對伊朗強力施壓，導致中東局勢面臨極度升溫的風險，國際油價聞訊走高。儘管美股三大指數與費城半導體指數早盤多數走低，但晶片巨頭英特爾因宣布加入馬斯克的Terafab巨型晶圓廠計畫，激勵股價逆勢上漲4%，成為市場關注的焦點。

地緣政治緊張局勢成為拖累大盤的主因。川普在社群媒體上對伊朗發出最後通牒，強調若未能達成停火協議，恐導致「整個文明」消逝，並預告長達47年的腐敗即將終結。隨著美東時間7日晚間8點的和談期限逼近，市場擔心中東衝突可能演變為全面性戰爭。據悉美軍已先行攻擊伊朗能源中樞哈格島的軍事目標，而伊朗方面則威脅將關閉曼德海峽水路，並反擊美國電廠。此動盪導致西德州中級原油升至每桶114.81美元，布蘭特原油則來到110.50美元。

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在市場避險情緒濃厚的氛圍下，英特爾表現相對強勁。該公司正式確認與馬斯克合作，將提供高階晶片的設計、生產與封裝能力，協助Terafab計畫實現每年1TB算力的目標，此利多消息抵銷了市場對地緣政治的憂慮，推動其股價挺升4%。同屬半導體族群的博通亦表現亮眼，受惠於將為Google提供客製化AI晶片及支援新創公司Anthropic，股價飆升4%。

相較之下，其他科技與半導體權值股多數回檔。輝達下跌約1%至1.18%，蘋果重挫超過2%，台積電ADR亦走低0.1%。艾司摩爾則因美國議員提案擴大對深紫外光（DUV）設備的出口限制，導致股價下挫0.8%。而在個股爭議部分，Netflix除了股價微幅修正，還面臨義大利法院判定其多次漲價違法、必須退回溢收差額的法律壓力，為其全球定價策略投下變數。

