85度C搶攻母親節檔期推杜拜巧克力蛋糕　銷售額有望年增2%

▲85度C搶攻母親節檔期推杜拜巧克力蛋糕。（圖／85度C提供）

記者高兆麟／台北報導

搶攻母親節甜點市場，美食-KY（2723）旗下85℃今年推出六款主題蛋糕，以近期爆紅的「杜拜巧克力千層蛋糕」最受矚目，是今年送禮新話題。其他還有玫瑰花束、時尚精品包造型等主題蛋糕，從花香、莓果到芋頭風味，口味多元，85℃也看好今年全台母親節主題蛋糕銷量約5.3萬顆，預估銷售額新台幣3700萬元，銷售額有望年增2%。

85度C指出，先前「杜拜巧克力」在全台掀起搶購熱潮，相關食材一度出現缺貨，因此這次採限量行銷策略，全台僅供應5000顆，盼藉由話題商品帶動母親節檔期買氣。

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不過，85度C也坦言，今年整體營運仍面臨成本壓力。受通膨影響，塑膠包材成本上漲約3成，供應鏈負擔加重，公司需提前備貨並加速布局，以確保節慶檔期商品穩定供應，尤其是中秋等大型檔期，更需提早卡位、搶占先機。

85℃今年推出六款母親節限定蛋糕，「杜拜巧克力千層蛋糕」被視為今年母親節最具討論度甜點。這款蛋糕全台限量5千顆，4/9開放預購，取貨期間為4/27-5/10，建議消費者提早預訂。「玫瑰蜜語」以花束造型呈現象徵送給媽媽的一束花。蛋糕以鬆軟香草戚風蛋糕為基底，搭配以法國愛樂薇動物性鮮奶油、覆盆子果泥與玫瑰花露製成的玫瑰覆盆子餡，再加入義大利Mascarpone乳酪調製的提拉餡，淡雅花香與莓果香氣交織，細緻優雅的滋味彷彿花束般浪漫。

「馨心相映」粉嫩色系呈現母親溫柔形象。香草戚風蛋糕搭配草莓慕斯與滑順布丁，再加入開心果卡士達餡，草莓清香與堅果香氣交織，帶來不甜不膩的多層次口感。「芋香綻放」嚴選台灣上等檳榔心芋的香豆餡製作芋頭慕斯，搭配澳洲Bega乳脂乳酪與鮮奶油調製的提拉慕斯，雙重慕斯口感細滑綿密，芋香濃郁卻不膩口。

而造型可愛的「熊愛媽咪」則以溫馨小熊點綴蛋糕，內餡使用覆盆子與白蜜桃果泥製作蜜桃覆莓慕斯，搭配比利時白巧克力調製的厚奶茶慕斯，果香與茶香層層交織。最後一款「甜蜜名媛包」以精品包包造型設計，粉嫩時尚吸睛。蛋糕以芒果慕斯、牛奶布蕾與香草慕斯打造多層次口感，再搭配蜜桃淋醬點綴，果香清爽。

