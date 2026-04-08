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中石化突停牌！重大訊息將公布　4/8起暫停交易

▲中石化宣布 4/8 起暫停交易，重大訊息待公布。（圖／記者項瀚攝）

▲中石化宣布 4/8 起暫停交易，重大訊息待公布。（圖／記者項瀚攝）

記者閔文昱／綜合報導

中石化7日晚間發布重大訊息，宣布因有重要事項待公布，已獲證券交易所同意，自4月8日起暫停股票交易，引發市場關注。

根據公告內容，中石化表示，待相關重大訊息完整對外說明後，或已無暫停交易必要時，將再向證交所申請恢復交易，但目前復牌時間尚未確定。

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證交所也同步指出，中石化上市普通股將自4月8日起暫停交易，後續將視公司公告情況決定是否恢復交易。

關鍵字： 中石化暫停交易股票停牌重大訊息復牌

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