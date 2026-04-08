辜仲諒砸90億買5%台泥股份　擠身10大股東

▲辜仲諒花90億元買入台泥約五％股權，將擠進前十大股東之列。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

台股「天字第一號」企業，國內水泥業龍頭台灣水泥（簡稱：台泥）引進策略性股東，中信金大股東辜仲諒，近期斥資90億元，買進台泥約5%股權，擠入前十大股東之列。本刊調查，為維持台泥股權穩定，董事長張安平積極尋找長期策略性股東，主動找上辜仲諒深談後，發現兩人經營理念一致，因此力邀他以個人身份入股台泥。「我們需要有共同經營理念，對台泥有認同感的人，作為長期投資者來支持台泥。」張安平對友人說。

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「我們需要能看到未來、願意解決問題的人才。解決問題不見得一定會成功，但必須有朝著正確方向前進的膽識。在不確定的情形下，我們必須要有看法，不動就是死路一條。」3月初，一身船長裝扮出席台大校園徵才博覽會的台泥董事長張安平，面對媒體詢問美伊戰爭可能牽動全球全球能源價格、通膨及供應鏈危機時有感而發地說。

然而，張安平要面對的，不只是地緣政治風險與能源價格的波動，還有AI發展，及低價進口水泥傾銷等問題。去年7月，一場大火燒掉了台泥旗下三元能源高雄鋰電池廠，讓台泥必須一口氣認列高達162.4億元損失，直接讓去年財報燒到發黑，每股虧損1.6元。台股一路創新高，外資卻把台泥當提款機，讓股價始終在20多塊的低檔盤旋，對比5年前，更幾乎腰斬。

▲去年一把火燒毀三元能源高雄鋰電池廠，重傷台泥獲利。

看著外資進進出出，忽然大買，又忽然大賣，讓台泥股價浮動。本刊調查，身為掌舵者的張安平，決定要找到一股穩定台泥股權的力量。「外資都是浮動的，很多外資進進出出，著眼都在賺價差，不僅對公司沒什麼幫助，也讓股權不穩定。台泥非常需要一個願意Long stay（長期股權投資）的股東，需要一個長期看好台泥的支持者。」張安平對友人說。

據了解，為尋求台泥的長期支持者，張安平親自找上中信金大股東辜仲諒，多次促膝長談，決定邀請辜仲諒成為台泥的策略性股東。「張董（張安平）前陣子找了Jeff（辜仲諒）深談多次，覺得兩人不管在經營理念，或對台泥的認同上，都相當一致。」知情人士對本刊透露。

「我們非常需要有共同經營理念，對台泥有認同感的人，作為長期投資者來支持台泥。這是我所需要的。」張安平對友人說。「我樂見Jeff以個人身份來投資台泥。」

而辜仲諒也答應張安平，透過投資公司買進台泥股權，以個人身份成為支持台泥的長期策略性股東。據了解，這次辜仲諒買進5％台泥股權，花費約90億元，將成為穩定台泥股權的重要力量。

▲張安平主動邀請中信金大股東辜仲諒成為台泥策略性股東。

據證交法規定，取得單一上市公司股份超過5％時，就必須向主管機關進行大量取得股份申報。「一旦買逾5％，辜仲諒就會主動申報，台泥也將對外公告。」知情人士透露。

各界好奇，這次辜仲諒以個人身份買進台泥持股，未來是否會影響台泥經營權？「今年5月的台泥股東會，並沒有董監改選，不會有任何改變，至於未來我會不會繼續當董事長，當然要看股東們支不支持。」張安平對友人說。

今年74歲的張安平，父親是人稱水泥大王的張敏鈺，財務工作出身，曾參與台泥、嘉泥集團內工作，非常了解水泥業。他常說：「經營企業最重要的不是往前衝，而是要避開危險；在決策時最重要的，就是先預想未來可能遭遇的風險，要怎麼避開，不能避開的話要怎麼解決。」正因這高度風險意識，讓他成為台泥的最佳救援投手。

為了台泥的基業長青，張安平此次主動出擊邀請辜仲諒入股，成為台泥的長期策略夥伴，兩人未來能替台泥帶來什麼樣的新氣象，各界拭目以待。

台泥回應

「公司迄今未收到任何個人股東要求代為辦理持股申報，故無法針對媒體報導內容做出回應。台泥股權結構穩定且多元，外資與機構法人持股比例近五成，為股東組成國際化之上市公司。對於認同公司長期永續發展策略的投資人，我們一向持開放態度。



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