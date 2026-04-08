快訊／美伊停火！　日經漲超2000點、韓股逾5%

美伊停火！台股飆漲1213點史上第5大 台積電漲80元至1940

美股4大指數漲多跌少，台股今（8日）以33379.5點開出，指數大漲149.68點，漲幅0.45％。

黃金回血！停火2周拍板 金價飆逾3%重返4850美元

國際金價強勢反彈，在美國與伊朗達成暫時停火協議後，市場避險情緒回穩，金價單日大漲逾3%，重新站上每盎司4850美元關卡。

美伊停火！油價狂殺逾10%失守百美元 荷莫茲放行2周

國際油價周二晚間急跌，在美國與伊朗達成暫時停火協議後，市場供應中斷疑慮降溫，油價重挫超過1成，西德州原油與布蘭特原油雙雙跌破每桶100美元關卡。受此影響，亞股受到激勵走揚，日股大漲逾2000點，韓股也飆漲逾5%。

00929今年為何這麼強？配息三度上調、績效衝高股息第二 關鍵個股揭曉

復華台灣科技優息ETF（00929）今年表現亮眼，不僅三度調高配息，績效也躍居高股息ETF第二名。若進一步觀察成分股表現，推升00929走揚的關鍵功臣，主要為半導體通路雙雄文曄與大聯大、精密光學檢測設備廠牧德，以及護國神山台積電。

頌勝由傳產進攻半導體領域 預計5月掛牌上市

頌勝科技（7768）將於8日舉辦上市前業績發表會，並預計5月掛牌上市，暫定每股承銷價130元。頌勝以聚氨酯（PU）材料技術為核心，發展出「半導體研磨墊與耗材」、「醫療與運動產品」及「綠色環保黏著劑」三大產品線，旗下子公司智勝科技為台灣首家以自有技術突破國際大廠壟斷的CMP研磨墊製造商，產品已廣泛導入半導體產業鏈上、中、下游國際一線大廠，在全球寡佔格局中成功突圍，確立其在台灣半導體先進材料供應鏈中的關鍵地位。

85度C搶攻母親節檔期推杜拜巧克力蛋糕 銷售額有望年增2%

搶攻母親節甜點市場，美食-KY（2723）旗下85℃今年推出六款主題蛋糕，以近期爆紅的「杜拜巧克力千層蛋糕」最受矚目，是今年送禮新話題。其他還有玫瑰花束、時尚精品包造型等主題蛋糕，從花香、莓果到芋頭風味，口味多元，85℃也看好今年全台母親節主題蛋糕銷量約5.3萬顆，預估銷售額新台幣3700萬元，銷售額有望年增2%。

3月外資賣超8300億元 淨匯出30.55億美元、創史上同期第4大

美國、以色列於2月底向伊朗發動攻擊，3月全球股市為之震盪，金管會統計顯示，3月外資賣超台股金額8306.08億元，為2022年以來單月與同期最大賣超紀錄，外資淨匯出30.55億美元，創下史上同期第四大。

金管會開放外資債券雙掛牌 擴大國際債規模

為擴大我國債券市場發展，金管會採納櫃買中心建議國際主要債券交易市場雙或多邊掛牌作法，鬆綁我國專業板國際債券上櫃制度，開放外國發行人一部，或全部於境外發行僅銷售予專業投資人的外幣計價政府債券、普通公司債或伊斯蘭固定收益證券得為櫃買買賣的有價證券，外國發行人得依其發行總額向櫃買中心申請上櫃掛牌為雙掛牌的國際債券，目前有六家外資金融集團表達有興趣參與國際債雙掛牌。

台積電還是便宜！ 多頭總司令張錫：明年有實力衝3000元

晶圓代工龍頭台積電（2330）即將在4月16日召開法說，有台股「多頭總司令」美稱、東海大學財金系客座教授張錫今（7）日向《ETtoday》表示，台積電目前股價仍算便宜，明年有衝上3000元的實力，而台股在投資人獲利下，也進一步外溢到「粉絲經濟」市場上。

國銀遭菲律賓政府要求補稅上億 金管會：仍在協商中

近期爆發菲律賓政府鎖定外資銀行清查補稅一事，有國銀被要求補稅上億元披索（折合台幣約5300萬元），而銀行公會組隊赴菲律賓協商。金管會證實，國銀在菲律賓有8個據點，分別2家子行、6家分行，去年以來相關金融機構陸續收到菲律律當局補稅通知，由於事涉稅務爭議而非監理問題，因此必須尊重菲律賓主管機關決策。