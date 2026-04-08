美伊停火！油價狂殺逾10%失守百美元　荷莫茲放行2周

▲美國總統川普（Donald Trump）。（圖／路透）

記者陳瑩欣／綜合報導

國際油價周二晚間急跌，在美國與伊朗達成暫時停火協議後，市場供應中斷疑慮降溫，油價重挫超過1成，西德州原油與布蘭特原油雙雙跌破每桶100美元關卡。受此影響，亞股受到激勵走揚，日股大漲逾2000點，韓股也飆漲逾5%。

《CNBC》報導，美國總統川普同意暫停對伊朗的軍事攻擊為期兩週，條件是伊朗在停火期間允許船隻安全通過荷莫茲海峽。消息傳出後，西德州中質原油（WTI）5月期貨價格重挫逾16%，來到每桶94.47美元；布蘭特原油6月期貨也下跌逾15%，至每桶92.21美元。

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川普表示，此次停火的前提是伊朗必須「全面、立即且安全」開放荷莫茲海峽，美方已收到伊朗提出的10點方案，認為可作為後續談判基礎。他也指出，雙方過去多數爭議已接近共識，兩週時間將有助於完成最終協議。

伊朗外交部長阿拉格奇則回應，德黑蘭將在停火期間，透過與武裝部隊協調並考量技術限制，確保海峽安全通行。他強調，若對伊朗的攻擊停止，伊朗軍方也將停止防禦行動。

此次停火時機相當緊迫，距離川普要求伊朗在美東時間晚間8點前重新開放海峽的最後期限不到兩小時。川普先前曾警告，若未達要求，將對伊朗境內橋樑與發電設施發動攻擊，甚至在稍早發文中揚言摧毀伊朗「整個文明」。

川普表示，此決定是在與巴基斯坦總理謝里夫會談後做出。謝里夫建議延後最後期限，讓談判得以持續，同時也呼籲伊朗在此期間開放海峽作為善意表現。

由於伊朗先前攻擊商船，導致經由荷莫茲海峽的石油出口量大幅下滑，引發市場對供應中斷的高度憂慮。該海峽為全球能源運輸要道，在美國與以色列2月28日對伊朗發動攻擊前，約有全球2成石油供應須經此通道輸送。

戰事期間，原油、航空燃油與汽柴油價格全面飆升。市場分析指出，若海峽未能全面恢復通行，全球燃料短缺風險將持續擴大；如今停火與通行協議釋出，短線油價壓力明顯浮現。