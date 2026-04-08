黃金回血！停火2周拍板　金價飆逾3%重返4850美元

▲黃金示意照。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳瑩欣／綜合報導

國際金價強勢反彈，在美國與伊朗達成暫時停火協議後，市場避險情緒回穩，金價單日大漲逾3%，重新站上每盎司4850美元關卡。

《彭博》報導，美國總統川普與伊朗同意進行為期兩周的停火，以完成結束戰爭的談判。消息激勵金價一度上漲3.1%，突破4850美元，延續前一交易日漲勢。

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川普表示，他在自行設定的最後期限前不到兩小時同意暫停對伊朗的轟炸，並指出重新開放荷莫茲海峽是停火的關鍵條件之一。伊朗方面則回應，未來兩周內讓海峽安全通行「是可能的」。

在停火消息帶動下，油價跌破每桶100美元，美元同步走弱，進一步支撐以美元計價的黃金價格。同時，全球股市上漲逾2%，顯示市場風險偏好回升。

分析指出，自中東戰事爆發以來，黃金走勢與股市連動性提高，傳統避險功能一度弱化，主因部分投資人需變現黃金以填補其他資產損失。

Pepperstone策略師指出，金價突破4800美元反映市場對風險的重新定價，而非出現全面性趨勢轉變，顯示投資人對長期衝突的預期有所降溫，但仍保留不確定性折價。

目前戰事已進入第六周，能源價格飆升推高通膨壓力，使市場預期各國央行可能延後降息時程，甚至不排除升息可能。市場普遍預期，美國聯準會今年將維持利率不變，對不具孳息的黃金形成壓力。

不過，隨著停火希望升溫，加上全球經濟成長放緩預期，金價近期出現回穩跡象。分析認為，短期金價仍高度受地緣政治影響，若停火破局，特別是荷莫茲海峽再生變數，市場波動恐再度升高。