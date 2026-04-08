美伊停火！台股飆漲1213點史上第5大　台積電漲80元至1940

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳瑩欣／台北報導

美股4大指數漲多跌少，台股今（8日）以33379.5點開出，指數大漲149.68點，漲幅0.45％。隨後漲勢擴大飆漲1213.69點，刷史上第5大盤中漲點，指數來到34443.51點。

今日盤面焦點個股開盤後表現，台積電（2330）上漲75元來到1935元，漲幅4.03％，隨後進一步上漲80元至1940元；鴻海（2317）上漲4.5元至196.5元；聯發科（2454）上漲50元至1520元；廣達（2382）上漲6元來到295元；長榮（2603）上漲0.5元至203.5元。

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美股主要指數在前一交易日漲多跌少，道瓊工業指數終場下跌85.42點或0.18％，收在46584.46點；標準普爾500指數上漲5.02點或0.08％，收6616.85點；那斯達克指數上漲21.51點或0.1％，收在22017.85點；費城半導體指數上漲87.76點或1.11％，收8003.87點。

美股主要指數收盤表現

項目 指數 漲跌 幅度 道瓊指數 46584.46 ▼85.42 ▼0.18% S&P500 6616.85 ▲5.02 ▲0.08% NASDAQ 22017.85 ▲21.51 ▲0.1% 費城半導體指數 8003.87 ▲87.76 ▲1.11%

資料來源：證交所