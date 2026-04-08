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訂造潮來了！中小型貨櫃船今年來訂逾55艘　估需求2年不墜

▲德翔海運持續優化船隊與航線布局，穩健推進區域市場發展。（圖／德翔海運提供）

▲德翔海運3月20日公告再簽4艘2900箱貨櫃船訂單。（圖／德翔海運提供）

記者張佩芬／綜合報導

感覺去年已進入建造高峰的中小型貨櫃船，今年以來已知訂單就達55艘，業界估計後續訂單仍將以中小型貨櫃船為主，因為根據克拉克森去年年中公布的數據，全球3000箱以下的支線型貨櫃船共3910艘，而其中26%的船齡已超過20年，但同期在建訂單僅有207艘，訂單佔比不足5%，而去年僅有12艘貨櫃老船拆解。

本月2日中船黃埔文沖與希臘益洋航運集團簽下2+2艘1800箱(20呎櫃)貨櫃船，近期還獲得還獲得希臘Venergy Maritime2+2艘1900箱貨櫃船；以寧波遠洋今年初已經確認由黃埔文沖承建4艘4300箱貨櫃船，3月31日宣佈擬再投資建造4+2艘1900箱貨櫃船。

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我國德翔海運在3月20日公告再簽4艘2900箱貨櫃船，單船造價約4215萬美元，由福建馬尾及廈門船舶承造，預計於2029年交付，連同2025年11月已簽下的2艘同型船，該型船累計擴大到6艘。

大陸海豐國際則是在3月下旬行使6艘1100箱貨櫃船選擇權，正式下單訂造。4月2日，中谷物流發佈公告，公司或其子公司擬與長航集團武漢青山船廠簽訂10艘1800箱貨櫃船，總金額不超過27億元人民幣，預計於2028至2029年交船。

錦江航運也在揚子江訂造了4艘1900箱貨櫃船，單船造價約3000萬美元，總造價約1.2億美元，預計2028年交2艘、2029年上半年交2艘。

今年1月業界龍頭地中海航運(MSC)買進4艘4300箱建造中貨櫃船；長榮海運(2603)則由子公司Evergreen Marine(Asia)Pte.Ltd.訂造23艘全貨櫃船，包括16艘3100箱與7艘5900箱級船，分別委由中船黃埔文沖、江蘇新揚子江造船建造，總投資金額約14.7億美元。

去年11月赫伯羅德宣佈要訂造22艘1800至4500箱的貨櫃船，之後分別委託台州三福船舶工程建造6艘3500箱貨櫃船、煙台中集來福士海洋工建造8艘4500箱貨櫃船，還有8艘訂單未決。

大陸招商輪船近期董事會審議通過了包括貨櫃船在內的新一輪運力擴張計劃，其中明確提出擬訂造最多8艘貨櫃船。

陽明海運暨長榮海運前董事長謝志堅去年2月中在一場演講時就曾指出，因為川普的關稅政策讓供應鏈出現移轉，貨載從中國轉到東南亞與拉丁美洲等，造成中小型貨櫃船需求大增；他個人認為超大型貨櫃船不需要再造了，因為過去超大船彎靠中國港口就能滿載的情勢已轉變，東南亞港口多數最大僅能彎靠8千箱貨櫃船。

2023年年中，波羅的海國際航運公會(BIMCO)發表的報告中指出，船舶年齡達到25年時，大約有50%的商船會被送去拆解，船齡屆30～35年時拆船率達90%，再加上限制越來越嚴格的環保政策，因此估計在2023年到2032年間，將有15,000艘船舶、約6億噸載重噸的船舶將被回收賣廢鐵，其中自然包括貨櫃船在內。

關鍵字： 貨櫃船船舶訂單黃埔文沖船齡老化市場趨勢

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