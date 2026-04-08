快訊／股王亮燈！信驊飆漲停刷12615元天價 改寫台股2紀錄

股王信驊（5274）營收優於預期，今（8）日開盤不到半小時亮燈漲停，飆上12615元新天價，單日上漲金額1145元同步寫下台股新紀錄。

國票金改選4陣營超額提名25席 兆豐金前董座張兆順入列

國票金（2889）將於5月29日舉行股東常會，並進行15席董事改選（含4席獨立董事），四大陣營中，持股比重達22%公股提名11席人集團提名6席、耐斯提名5席、台鋼提名3席，出現25席搶15席，競爭異常激烈，國票金預計在4月16日審查後公告董事候選人名單。

台積電不是「一個人的武林」 謝金河：4公司去年每股賺破百元

財信傳媒董事長謝金河表示，隨著上市櫃公司年報出爐，台灣企業整體獲利能力大幅躍升，已非僅由台積電一枝獨秀撐盤。從每股純益（EPS）來看，去年已有4家公司賺破100元、187家企業賺進一個股本，顯示台股基本面更為厚實，AI浪潮正成為支撐市場的重要底氣。

辜仲諒砸101億買逾5%台泥 寧靜分家後首見

台泥 （1101） 今 （8） 日公告，中信慈善基金會董事長辜仲諒以自有資金約81.56億元及貸款20.1億元，共斥資101.66 億元取得台泥股份，每股買進均價約25.03元，取得目的為投資。受此消息影響，台泥今日盤中止跌，股價在平盤價24元附近表現。

央行喊「想買卻沒買」黃金 陳冲轟：看不到國家級戰略

央行總裁楊金龍日前在立法院財委會曾鬆口黃金「其實有想要進場」，但目前並非最理想的切入點。前行政院院長、新世代金融基金會董事長陳冲今（8）日發文「猶恐黃金價未高」，抨擊央行黃金政策欠缺戰略考量，憂慮外匯存底遭到通膨侵蝕。

訂造潮來了！中小型貨櫃船今年來訂逾55艘 估需求2年不墜

感覺去年已進入建造高峰的中小型貨櫃船，今年以來已知訂單就達55艘，業界估計後續訂單仍將以中小型貨櫃船為主，因為根據克拉克森去年年中公布的數據，全球3000箱以下的支線型貨櫃船共3910艘，而其中26%的船齡已超過20年，但同期在建訂單僅有207艘，訂單佔比不足5%，而去年僅有12艘貨櫃老船拆解。

黃金回血！停火2周拍板 金價飆逾3%重返4850美元

國際金價強勢反彈，在美國與伊朗達成暫時停火協議後，市場避險情緒回穩，金價單日大漲逾3%，重新站上每盎司4850美元關卡。

美伊停火！油價狂殺逾10%失守百美元 荷莫茲放行2周

國際油價周二晚間急跌，在美國與伊朗達成暫時停火協議後，市場供應中斷疑慮降溫，油價重挫超過1成，西德州原油與布蘭特原油雙雙跌破每桶100美元關卡。受此影響，亞股受到激勵走揚，日股大漲逾2000點，韓股也飆漲逾5%。

6檔塑化股倒地跌停！ 美伊停火油價急殺利空罩頂

美國總統川普宣布延後兩周對伊朗大規模軍事行動，而伊朗提出十點方案進行談判，消息一出，國際油價急速回跌，布蘭特6月期貨每桶跌至92美元，塑化股失去原油上漲、原料成本推動漲價動能，今（8）日台聚四寶的台聚（1304）、華夏（1305）、亞聚（1308）、台達化（1309），包材股永裕（1323）、膠帶股地球（1324）等六檔個股一度摜壓到跌停價位。

再生醫療雙法正式施行 尖端醫三箭搶占國內外商機

隨著《再生醫療雙法》正式施行，台灣再生醫療產業正式進入制度化與商業化新階段，市場規模快速擴大。尖端醫（4186）積極布局細胞製備、檢測服務及外泌體研發，逐步卡位產業成長契機，在營運潛力與長期投資價值備受矚目。