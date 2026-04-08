央行喊「想買卻沒買」黃金　陳冲轟：看不到國家級戰略

▲前行政院長陳冲。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者陳瑩欣／台北報導

央行總裁楊金龍日前在立法院財委會曾鬆口黃金「其實有想要進場」，但目前並非最理想的切入點。前行政院院長、新世代金融基金會董事長陳冲今（8）日發文「猶恐黃金價未高」，抨擊央行黃金政策欠缺戰略考量，憂慮外匯存底遭到通膨侵蝕。

以下是陳冲投書《ETtoday》全文：

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猶恐黃金價未高

本文標題不是在談論金價，而是在介紹唐詩「淘金磧」，其中一句「猶恐黃金價未高，見得錙銖幾多力」，雖不是勾繪當前市場行情，不過近數年來，全球金價高潮迭起，驚心動魄，令人咋舌，倒也是事實。

全球金融中心指數(GFCI)排名，多年來，香港及新加坡均緊追Nylon(紐約倫敦)之後，始終分列世界第三四名，而近年更在黃金及資產管理方面，大別苗頭。前不久，3/27新加坡的主管機關 MAS新聞稿，發布黃金交易中心的目標，成立黃金市場發展小組，並將為外國央行及「主權實體」提供金庫服務，引發各界矚目。輸人不輸陣，3／28 Bloomberg(財經媒體)報導香港高層透露，正邀請與中國友好的國家央行，參與香港黃金結算系統，順勢也將帶入黃金保管業務云云。

巧的是，3／30台北立法院財政質詢，委員關心央行黃金存量長期未動，但卻沒有備妥前兩日港新最新動態(高層次問題)，只是泛泛質疑「完全跟不上國際趨勢」，行政單位答覆自然避重就輕。次日媒體標題大致是：「增持黃金？央行楊總裁：現在不是好時機」、「考慮過增持，發現時機未到，現在覺得偏貴」或者「視時機黃金配比可以拉高，不會固定」，簡單言之，就是央行多年沒有增購黃金，現在想買卻嫌貴不敢出手，且戰且走，完全看不出國家級的黃金戰略。

中央銀行持有黃金，並非為了增值獲利，而是分散風險、強化準備、對抗通膨。三年前(2023/5/8)本基金繼以往立場發表「滿城盡帶黃金甲」一文，承九家媒體轉載，其中提到「令人費解的是，2021年迄今，依照World Gold Council統計，台灣央行未曾增購黃金，是沒有敏感度？還是不缺黃金？或是怕盟國不愉快（去美元化）？」，文中也說「台灣外匯存底中只有4.3%是黃金，較之法國65.6%、德國66.8%....相去甚遠」，當年說法，立委如將數字稍予更新，提出質詢，央行又應如何接招？難道5年來只有想買但沒買一句話？

當我們還陷於是否增購黃金的泥沼，香港及新加坡都已升級到另一維度的思考，香港在2024即已定調以國際黃金交易中心為目標，本年初更發布「黃金市場發展六大新動向」。而新加坡今年也跟進喊出Gold Trading Centre，列出四大關鍵領域為重點工作，而港新不約而同，都點名黃金清算結算系統及Vaulting services為核心業務。真是隔岸紅塵忙似火，當軒青嶂冷如冰，不知港新當局看到咱立法院詢答紀錄有何反應？

往者已矣，央行沒錯，當下或許不是購金時機，不過卻是思考未來的好機會。想想央行外匯存底，因通貨膨脹，是否已遭侵蝕？多年努力累積，外匯結構是否應適時檢討？而俗稱海湖莊園協議的執筆人S. Miran，已位居聯準會理事，其在治國手冊中的最後絕招，如真祭出所謂世紀債券(Century Bond)，咱們一向是外匯存底主力的美元債券，屆時又如何風險管理？這脆弱的結構將如何改善？

黃金得上龍門去，不嘆江湖歲月深！

