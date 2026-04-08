辜仲諒砸101億買逾5%台泥　寧靜分家後首見

▲中信慈善基金會董事長、棒協理事長辜仲諒(右三)出手大買台泥股票。圖右2為「世界全壘打王」王貞治（圖／記者李毓康攝）

記者陳瑩欣／台北報導

台泥 （1101） 今 （8） 日公告，中信慈善基金會董事長辜仲諒以自有資金約81.56億元及貸款20.1億元，共斥資101.66 億元取得台泥股份，每股買進均價約25.03元，取得目的為投資。受此消息影響，台泥今日盤中止跌，股價在平盤價24元附近表現。

根據申報內容，辜仲諒於取得股份之股權行使計畫「擬自行參選或支持他人當選該公司董事（含獨立董事）」，並表示未來一年內將視市場情況決定是否再取得股份。

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台泥指出，這次公告依《證交法》第43條之1第1項規定揭露，今天收到股東辜仲諒個人持股變動申報，辜仲諒自2025年12月29日起至2026年3月31日止，經由集中市場交易方式取得台泥股份共40.61萬張，持股比例達5.26%，超越嘉泥（1103），躍為台泥第一大股東。

公告顯示，此次辜仲諒取得台泥股份之資金來源，包含自有資金約新臺幣 81.56 億元及貸款新臺幣 20.1 億元。取得目的明確標註為「投資」，並表示未來一年內將視市場情況決定是否再取得股份。在取得股份之股權行使計畫中，辜仲諒於申報上填寫「擬自行參選或支持他人當選該公司董事（含獨立董事）」。

金融圈觀察，辜仲諒、台泥辜家皆為鹿港辜家後代，2003年由辜仲諒叔公辜振甫（傳產、台泥）與辜仲諒父親辜濓松（金融、中信）完成「和信」、「中信」兩大集團「寧靜分家」分立，後續辜濓松的3個兒子辜仲諒、辜仲(瑩)、辜仲立再完成「三足鼎立」分家，今日辜仲諒入股台泥，讓市場時隔23年再見到辜仲諒入股台泥，看到辜家人「之字型」協力形狀。

台泥：歡迎認同公司長期策略的投資人

台泥回應表示，公司目前的股權結構穩定且趨於多元化，其中外資與機構法人持股比例合計近五成，為股東組成國際化之上市公司。台泥強調，對於認同公司長期永續發展策略的投資人，我們一向持開放態度。