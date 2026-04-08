再生醫療雙法正式施行　尖端醫三箭搶占國內外商機

▲尖端醫通過衛福部核准的GTP實驗室。（圖／尖端醫提供）

記者高兆麟／台北報導

隨著《再生醫療雙法》正式施行，台灣再生醫療產業正式進入制度化與商業化新階段，市場規模快速擴大。尖端醫（4186）積極布局細胞製備、檢測服務及外泌體研發，逐步卡位產業成長契機，在營運潛力與長期投資價值備受矚目。

尖端醫承襲財團法人生技中心（DCB）技術底蘊，持有 ISO/IEC 17025、ISO9001等多項國際認證，構築嚴謹合規門檻。董事長蘇文龍指出，公司核心優勢在於高專一性抗體平台，能有效提升檢測穩定性，加上快篩工具已成功導入東南亞食品安全供應鏈，展現國際化戰力。其中再生醫療法（原特管辦法）已獲衛福部核可12項「再生醫療技術」細胞治療計畫，其中自體骨髓間質幹細胞在脊髓損傷、退化性關節炎及膝關節軟骨缺損等適應症；尖端醫配合多家醫療機構，提供符合 GTP 品質認可的細胞製備與檢測相關技術服務。

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公司亦跨足外泌體研發及原料開發，取得國際化粧品原料命名（INCI Name：CYTORUMM），並推出自有品牌「詩特甯」系列科研保養產品，強化產品差異化與專業定位。自 113 年起，公司開始布局海外市場，目前國際銷售區域已逐步形成，中國市場約占 40%、東南亞 35%、中東 10%，東亞及美加各 5%。透過產品升級與通路拓展雙軌並進，尖端醫可望為中長期營運蓄積下一波成長動能。

隨著寵物醫療與精準照護需求持續增長，尖端醫也規劃延伸既有細胞製備與保存技術優勢，布局寵物幹細胞保存及相關再生醫療應用市場，拓展再生醫療產業鏈版圖，為未來營運增添新動能。在檢測業務方面，尖端醫成功跨足司法與民生檢測，114 年毒品證物檢驗收件數較去年成長 60%，營收同步提升 15%，顯示公司在警政署、法院及縣市警局等核心單位的技術覆蓋率持續擴大，並將服務延伸至鐵路、客運、捷運等公共運輸體系，以及教育體系與地方政府。