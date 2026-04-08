6檔塑化股倒地跌停！　美伊停火油價急殺利空罩頂

▲台股示意圖。（圖／記者湯興漢攝）

記者巫彩蓮／台北報導

美國總統川普宣布延後兩周對伊朗大規模軍事行動，而伊朗提出十點方案進行談判，消息一出，國際油價急速回跌，布蘭特6月期貨每桶跌至92美元，塑化股失去原油上漲、原料成本推動漲價動能，今（8）日台聚四寶的台聚（1304）、華夏（1305）、亞聚（1308）、台達化（1309），包材股永裕（1323）、膠帶股地球（1324）等6檔個股一度摜壓到跌停價位。

美國同意與伊朗達成為期兩周的停火協議，並重新開放荷姆茲海峽，原油運輸可望恢復，布蘭特原油期貨一度重挫15%，6月期貨每桶跌至92美元，而西德州原油5月期貨跌到每桶95美元。

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油價回跌，讓這一波原料成本推升塑化報價漲勢暫時失去動能，今日塑化股呈現急速拉回格局，台灣石化供應鏈主要是在輕油衍生物乙烯、丙烯、丁二烯下游加工，必須仰賴進口原油，製成輕油再加工，對於中上游煉製廠，自中東、美國採購原料進口，油輪運輸採購時間較長，短線油價暴漲，會有帳面庫存、在途原料帳面利益；反之亦然，因此油價暴漲暴漲，並不利於原油採購，對於塑化產業最佳營運狀態，是經濟面成長帶動油價温和漲升趨勢。

3月以來，美伊衝突國際油價漲破百美元，台塑化成品油每桶平均煉油價差約13～14美元，但在美伊衝突之後，荷莫茲海峽運輸受阻，亞洲成品油利差受到壓縮，至於中下游加工業者必須視能否轉嫁上漲原料成本，維持利差。

法人指出，中東地緣政治風險，造成產油設備受損，市場供應大幅減少，導致庫存快速消耗，當前全球原油供需失衡狀況不明，這也會加劇油價、塑化股波動度。

