華南永昌證進駐高雄亞灣特區　數位轉型、高資產服務雙引擎

▲華南永昌證進駐高雄亞灣特區，董事長黃進明（左三）與總經理張敦富（右三）攜團隊宣示，聚焦數位金融、專業人才在地深耕及引動資金落地增值。（圖／華南永昌證券提供）

記者巫彩蓮／台北報導

華南永昌證今（8）日宣布，正式獲准進駐高雄「亞洲新灣區（亞灣特區）」，此舉不僅是響應金管會「亞洲資產管理中心」政策的重要里程碑，更象徵公司正式由傳統經紀轉型為全方位財富管理機構，進駐專區後將整合集團資源，聚焦數位科技與高資產客製化服務兩大核心，致力於南台灣打造國際級的金融服務聚落。

針對此一戰略布局，華南永昌證董事長黃進明表示，高雄亞灣區具備得天獨厚的國際港灣優勢與政府政策紅利，不只是搬遷辦公室，更是要將新靈魂注入品牌，透過大數據分析與AI智能理財工具，為南台灣的企業主與高資產客戶提供更精準、更具國際視野的資產配置建議。

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為了落實這份轉型承諾，華南永昌證在亞灣特區規劃三大經營主軸，首先是「數位金融新體驗」，於亞灣據點導入最先進的數位服務介面，優化線上開戶與行動交易流程，打破傳統券商的空間限制，讓理財變得更直覺、更生活化。

再者，是「專業人才在地深耕」。配合硬體升級，華南永昌證積極響應留才引資政策，透過內部選拔，將具備豐富實務經驗的菁英團隊派駐高雄，實踐專業服務在地化，讓南台灣的高資產客戶無需北上，即可享受與國際接軌的投資策略。

在人才與科技的基礎上，第三經營主軸是「引動資金落地增值」，藉由多元化的金融產品，如股權連結型商品（FCN）、高收益基金等，與靈活的資產配置工具，吸引企業主與家族資金落腳高雄，活絡地方資本市場，協助政府落實資金迴流與財富在地治理。

