IEAT與GAACC締盟　深化德州奧斯汀產業聚落佈局

▲IEAT美洲委員會主委宗緒順(前右)與GAACC President & CEO Mark Duval (前左)代表簽署MOU。（圖／IEAT提供）

記者張佩芬／台北報導

台北市進出口公會(IEAT)本月2日由美洲委員會主任委員宗緒順率團前往美國德州首府奧斯汀，經由駐休士頓經濟組倪伯嘉組長的積極安排，與Greater Austin Asian Chamber of Commerce(GAACC)簽署合作備忘錄，正式締結姐妹會。GAACC為IEAT在德州締結的第6個姐妹會，也使德州成為IEAT在美國擁有最多姐妹會的州，充分彰顯長期深耕德州市場、持續拓展當地合作網絡的成果。

IEAT指出，此次締盟不僅進一步鞏固IEAT在美國中南部的重要佈局，也成為台灣企業鏈結德州產業聚落、串聯各大重點市場的重要橋梁。

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宗緒順於締盟儀式中表示，美國長期作為台灣重要經貿夥伴，而德州近年在先進製造、半導體、資訊科技及航太產業表現強勁，已成為國際企業投資美國的重要落腳點，奧斯汀更是其中最具代表性的創新城市之一。

宗主委指出，台灣企業近年持續赴德州設點發展，顯示雙方在高科技製造、產業鏈分工及市場拓展上具高度連結基礎。此次IEAT與GAACC締盟，不僅有助於台灣企業更直接對接奧斯汀及德州中部的商務資源與產業網絡，也為雙方未來在產業投資、企業交流及商機媒合方面建立實質合作平台。

另對於GAACC預計於今年6月籌組「Access Taiwan Delegation」訪台事，宗主委亦表達高度期待，認為此舉將使兩會關係由締盟儀式迅速延伸至實質交流，為後續台美合作增添更多具體合作商機。

▲上圖宗主委致贈紀念品給GAACC；左下圖宗主委致詞，右下圖GAACC President & CEO Mark Duval 致詞。（圖／IEAT提供）

GAACC President & CEO Mark Duval 表示，GAACC為德州中部最具代表性的商會，長期致力於協助亞太裔企業及其合作夥伴拓展商業機會，並透過政策倡議、人才培育、企業交流及跨部門合作，強化奧斯汀與亞洲市場之間的連結。

他指出，GAACC特別重視與IEAT建立合作關係，並看重台灣企業在高科技製造、供應鏈整合與國際商務上的深厚實力。未來GAACC也期待透過兩會平台，協助更多德州企業認識台灣市場，同時為台灣企業進入奧斯汀及德州中部提供更多資源，促成雙方在經貿合作與市場開發上創造更多實質成果。