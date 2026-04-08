台股暴漲1531點史上第2大　台積電漲90元至1950

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）
記者陳瑩欣／台北報導
美伊停火2周，台股今（8日）開高走高，加權指數終場大漲1531.56點刷史上第2大，以34761.38點作收，漲幅4.61％，成交量8562.6億元。
▲台股加權指數單日上漲排行。（AI協作圖／記者陳瑩欣製作，經編輯審核）
美股前一交易日漲多跌少，台股上午以大漲149.68點開出，指數開高走高，盤中最高達34761.38點，最低33379.5點，終場收在34761.38點。
盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）上漲90元來到1950元，漲幅4.84％；鴻海（2317）上漲9.5元至201.5元；聯發科（2454）上漲110元至1580元；廣達（2382）上漲18.5元來到307.5元；長榮（2603）下跌1元至202元。
今天漲幅前5名個股為泰宗（4169）上漲43元，漲幅42.16％；富邦蘋果正二N（02001L）上漲9.55元，漲幅15％；大量（3167）上漲49元，漲幅10％；長興（1717）上漲6.1元，漲幅10％；興泰（1235）上漲3.75元，漲幅10％。
跌幅前5名個股則為台達化（1309）下跌2.65元，跌幅10％；亞聚（1308）下跌1.85元，跌幅9.95％；東鹼（1708）下跌4.3元，跌幅9.94％；永裕（1323）下跌2.45元，跌幅9.94％；森崴能源（6806）下跌3.1元，跌幅9.9％。
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|泰宗（4169）
|145.0
|▲43.0
|▲42.16％
|富邦蘋果正二N（02001L）
|73.2
|▲9.55
|▲15.0％
|大量（3167）
|539.0
|▲49.0
|▲10.0％
|長興（1717）
|67.1
|▲6.1
|▲10.0％
|興泰（1235）
|41.25
|▲3.75
|▲10.0％
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|台達化（1309）
|23.85
|▼2.65
|▼10.0％
|亞聚（1308）
|16.75
|▼1.85
|▼9.95％
|東鹼（1708）
|38.95
|▼4.3
|▼9.94％
|永裕（1323）
|22.2
|▼2.45
|▼9.94％
|森崴能源（6806）
|28.2
|▼3.1
|▼9.9％
資料來源：證交所
讀者迴響