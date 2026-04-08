台股暴漲1531點史上第2大　台積電漲90元至1950

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳瑩欣／台北報導

美伊停火2周，台股今（8日）開高走高，加權指數終場大漲1531.56點刷史上第2大，以34761.38點作收，漲幅4.61％，成交量8562.6億元。





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▲台股加權指數單日上漲排行。（AI協作圖／記者陳瑩欣製作，經編輯審核）

美股前一交易日漲多跌少，台股上午以大漲149.68點開出，指數開高走高，盤中最高達34761.38點，最低33379.5點，終場收在34761.38點。

盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）上漲90元來到1950元，漲幅4.84％；鴻海（2317）上漲9.5元至201.5元；聯發科（2454）上漲110元至1580元；廣達（2382）上漲18.5元來到307.5元；長榮（2603）下跌1元至202元。

今天漲幅前5名個股為泰宗（4169）上漲43元，漲幅42.16％；富邦蘋果正二N（02001L）上漲9.55元，漲幅15％；大量（3167）上漲49元，漲幅10％；長興（1717）上漲6.1元，漲幅10％；興泰（1235）上漲3.75元，漲幅10％。

跌幅前5名個股則為台達化（1309）下跌2.65元，跌幅10％；亞聚（1308）下跌1.85元，跌幅9.95％；東鹼（1708）下跌4.3元，跌幅9.94％；永裕（1323）下跌2.45元，跌幅9.94％；森崴能源（6806）下跌3.1元，跌幅9.9％。

台股漲幅最高前5名 個股 股價 漲跌 幅度 泰宗（4169） 145.0 ▲43.0 ▲42.16％ 富邦蘋果正二N（02001L） 73.2 ▲9.55 ▲15.0％ 大量（3167） 539.0 ▲49.0 ▲10.0％ 長興（1717） 67.1 ▲6.1 ▲10.0％ 興泰（1235） 41.25 ▲3.75 ▲10.0％

台股跌幅最大前5名 個股 股價 漲跌 幅度 台達化（1309） 23.85 ▼2.65 ▼10.0％ 亞聚（1308） 16.75 ▼1.85 ▼9.95％ 東鹼（1708） 38.95 ▼4.3 ▼9.94％ 永裕（1323） 22.2 ▼2.45 ▼9.94％ 森崴能源（6806） 28.2 ▼3.1 ▼9.9％

資料來源：證交所