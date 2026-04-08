航港局今年首次航海人員測驗合格率20.51%　輪機船副齊發光

▲交通部航港局副局長劉志鴻進行點榜。（圖／航港局提供）

記者張佩芬／台北報導

115年第一次航海人員測驗榜示典禮今(8)日上午在交通部航港局舉行。本次測驗報名人數767人，全程到考人數673人，一、二等船副、管輪等類科成績合格人數一等船副60人、一等管輪(含加註)40人、二等船副23人、二等管輪15人，共計138人，合格率為20.51%。

在這個充滿挑戰與機會的航海領域，越來越多的年輕學子選擇投入，渴望在無垠的海洋中展現自我並拓展視野。目前就讀於國立台灣海洋大學鍾同學，憑藉其對國際化職涯的嚮往而投身航海專業，一次就順利通過一等船副測驗。

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在學期間鍾同學對「模擬機訓練」課程印象最為深刻，因透過模擬惡劣的海象，讓她磨練出在高壓下的冷靜判斷與團隊溝通力。

另於備考航海人員測驗期間，她以「提早規劃」與「規律刷題」建立自律作息，並強化航海英文語感，成功將理論轉化為專業資格。鍾同學勉勵學弟妹及早準備測驗，將焦慮轉化為競爭力。

▲115年第一次航海人員測驗成績榜示典禮督導委員合影。（圖／航港局提供）

另國立台灣海洋大學輪機系剛畢業的許同學，為了減輕家庭負擔及渴望在年輕時跳出舒適圈，選擇航海職涯拓展國際視野。在學期間，許同學上船實習時培養出航海興趣，將課堂理論與機艙實務緊密結合，在真實工作環境中鍛鍊出冷靜應變與高度專業。

面對航海人員測驗，許同學透過「反覆刷題」並結合實習經驗加強理解，順利取得資格，她也勉勵學弟妹，參與實務實習能親身體會職業的成就感，這份極具挑戰的工作將帶來獨立與成長，為人生開啟無限可能。

航海產業不僅能夠提供優渥的待遇，更是開啟全球化職業生涯的絕佳途徑。對於年輕一代來說，不分男性與女性，都是一個不僅能夠發揮專業技術，也能實現自我價值的領域，期許更多年輕學子加入這份充滿使命感的行業。

航港局表示，榜單公布後，應考人可利用MTNet查詢榜單及登入帳號密碼列印成績通知單。應考人如欲複查成績，應在榜示之次日起10日內(115年4月9日起115年4月18日止)，登入MTNet ，網址為https://el.mtnet.gov.tw/EL03/EL030702/Index)「航海人員測驗管理子系統」之「線上申請作業」點選「成績複查申請」，依序填具資料並送出網路申請即可。

此外，115年度第二次航海人員測驗將於115年6月6日至7日舉行，採網路報名，報名時間自115年4月9日9時起至115年4月18日下午5時止。詳情可至MTNet航海人員測驗管理子系統查詢。