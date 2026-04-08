謝金河：小樹苗也能翻滾成大樹　高明鐵、山太士寫驚奇

進入川普的二．○以來，川普總統在每年的三、四月之交總是帶給世界撞擊，從驚嚇、驚奇到驚喜交織中不停上演，去年四月二日這一天，川普手上拿著字板圖卡，高調唸出每一個國家關稅稅率，對等關稅撞擊股市，隨即出現一連串崩跌，台股在去年四月七日重挫二○六五點，台積電也殺到跌停，加權指數跌到一七三○六，後來川普緩和給各國九十天豁免，這個驚嚇才轉為驚奇與驚喜。

文／謝金河

今年從活捉馬杜洛到狙殺哈米尼，同樣也帶給世界巨大撞擊，不過這次伊朗出兵沒有上次委內瑞拉那麼順遂，尤其是伊朗封鎖荷姆茲海峽，造成油價上漲，通膨再度上演，正在騎虎難下之際，川普在四月一日又宣布將結束對伊朗的戰爭，此時跌跌不休的股市又出現衝高的走勢。

科技硬體製造展現強勢

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回頭總結一下全球股市，今年三月全球股市都下挫，道瓊下跌五．三八％，Nasdaq跌四．二七％，ＳＯＸ跌六．三％，德國最慘跌十．三％，亞洲最慘是南韓跌十九．○八％，日本跌十三．二三％，台股也跌十．四二％，香港恆生跌六．九二％，深圳跌七．○二％，上海跌六．五一％，二月二十八日美以聯軍攻擊伊朗，全球股市都出現驚嚇，不過如果把整個第一季放在一起看，世界又出現一些不同的變化，今年首季南韓大漲十九．八九％名列前茅，是海力士與三星帶來的助力。台股也上漲九．五三％，日經指數小漲一．四四％，美國ＳＯＸ上漲七．一三％，但Nasdaq跌七．一％，標普跌四．六三％，道瓊跌三．五八％，香港也跌二．六五％，這顯示有記憶體或晶片的國家股市比較強勢，台股正在科技硬體製造上游這一端，相對展現強勢。

如果從個股角度來看，ＡＩ帶給軟體股重傷害，今年首季微軟跌二三．六二％，甲骨文跌二五．四九％，Meta也跌十二．二五％，Tesla跌十五．二二％，甚至連ＡＩ的中流砥柱Nvidia也跌五．七六％，AMD跌一．八四％，甚至AVGO也跌九．四二％，反而是半導體上游的TSMC ADR在首季上揚十二．三七％，Intel甚至大漲三○．一六％，荷蘭的ASML大漲二七．一％，甚至Google發表的TurboQuant對記憶體帶來撞擊，造成美光從四七一．三四美元下殺到三一一．四九美元，在第一季仍有二八．八八％的漲幅，四月一日大漲二○．○一美元，漲幅八．八％，對記憶體又帶來新的力量。ＳＳＤ的新帝威力更強大，第一季拉出一五九％的大漲幅，希捷科技、威騰電子都出現大漲的走勢。光通訊的LITE、COHR、AAOI也在第一季拉出大漲幅，代表性的LITE在第一季大漲一○七．四五％。

從這個現象可以看出上游製造供應鏈強過下游，接下來要帶大家來看看幾個重點，一是Google Research發表的TurboQuant可以縮減記憶體到剩下六分之一，對記憶體帶來撞擊，美光一口氣回挫三三．九一％。海力士也從一○六萬韓元回挫到八○．六萬韓元，三星從二○．九萬韓元回落到十六．七萬韓元。四月一日海力士大漲十．四二％，三星也大漲十二．八四％，美光上揚八．八八％。而且新帝、希捷科技、威騰電子股價大漲，日本鎧俠也拉出十四．二％的漲幅，這給了這一波拉回幅度不小的台股重新上攻的機會。這次南亞科雖有眾有大咖增資，仍跌至一九八．五元，華邦電跌到八五．二元，這回跌得較輕的是旺宏在一一五．五元守住跌勢。另一個是命運逐漸和美光連結的力積電從七八．九元殺到五二．四元，有逐漸轉危為安的機會，這是記憶體值得關注的個股。

興櫃市場近周兩個亮點

記憶體通路商在累積一段下跌後也有反彈機會，像群聯從二四六五元殺到一四七五元，四月一日已拉出漲停。宜鼎一四○○元跌到八二五元，威剛從五二五元跌到三三四元，創見、宇瞻、青雲、廣穎、十銓等都有強力反彈的空間。光纖股從日本古河電工、住友電工、藤倉的強勢，到LITE、COHR、AAOI的大漲，可以看出ＣＰＯ的力道超乎想像，這次控告光燊科技的汎銓儘管去年虧損，但股價仍再創六二○元歷史新高，這個產業題材力道大過基本面。（全文未完）

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