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基金醫生：00929「系統覺醒」！績效與填息表現雙雙升級！

圖、文提供／基金醫生　馮志源（理柏LSEG Lipper亞太區研究總監）

復華台灣科技優息（00929）今年持股大幅換血，績效與填息表現搶眼，似乎正演繹一場如同《我獨自升級》主角成振宇般的華麗轉身，透過專屬的系統覺醒，從過去被視為弱勢的E級獵人，隻身進化為傲視群雄的科技王者，關鍵核心在於追蹤指數的結構性「系統覺醒」，在今年 AI 進化浪潮中展現出極強的爆發力，徹底打破了傳統高股息 ETF 的窠臼，績效與填息表現雙雙再升級。

基金醫生馮志源分析，根據理柏統計，截至2/28止中東戰事爆發前，00929前2月的績效就高達13%，高居所有高股息ETF第二，中東戰事爆發後，台股陷入震盪整理，全球及台灣科技股落難，半導體股比重高達近45%的00929 3月單月績效因此滑落8.2%，累計今年第一季績效表現仍達3.8%，而且過去17個月除息行情，有高達16次都是當天填息，4月更直接將月配息提高18%至0.13元，相對強勢的績效與填息表現令人激賞！

基金醫生表示，00929這場結構性的系統覺醒，關鍵在於所追蹤指數「特選臺灣科技優息指數」去年底完成編製規則升級。新版指數將成分股由40檔擴增至50檔，並將定期審核頻率由一年一次提高為一年兩次（6月與12月），使指數能更即時反映企業基本面與產業變化；同時納入生技醫療、數位雲端及綠能環保等科技產業，投資版圖更加完整。

過去的高股息 ETF換股頻率較低，雖可有效節省換股成本，但面對 AI 這種光速變革的產業趨勢，一年一度的換股往往容易錯失成長機會，00929 此次將換股頻率從過去每年6月一次，進化為每年兩次。6 月定審先聚焦息收來源，鎖定「搶錢、搶糧、搶股息」任務，在除息旺季精準狩獵尚未除息的高息股，填補配息糧倉，力求提升指數獲取當年度息收的機率；12 月定審則重成長布局，換股重點轉向「基本面體檢」與「汰弱留強」，剔除市值排名落後或基本面不符標準的個股，並優先鎖定「非年配息」個股（如季配或半年配標的），可優先納入台積電、聯發科這類具備強大資本利得與優質配息紀錄的頂尖權值股，如此 00929 不再受限傳統高息ETF的困境，只能以配息為最高準則在二線標的中挑肥揀瘦，而是將最強的影之軍團納入麾下，更有機會強化組合的長期成長競爭力。

除了結構優化外，00929也將成分股戰略深度從 40 檔擴張至 50 檔的「暴兵模式」。00929 構建了高股息 ETF 中罕見的半導體全戰線，從上游矽晶圓、中游代工到下游先進封裝無一遺漏，並同步納入 AI 伺服器核心組件與邊緣運算標的，根據統計，截至3月底止，00929的半導體族群比重就高達近45%，在所有台股高股息ETF中戰鬥力與攻擊力數一數二。更精準的是，它還在非電子族群配置上展現了卓越的預判能力，例如持有比重領先同業的環保廠務龍頭「可寧衛」，在政策紅利與剛性需求帶動下，為投資組合注入了額外的增長動能。根據回測數據顯示，升級後的報酬風險比已提升至 1.22，成功打破了高股息ETF為了殖利率必須犧牲成長性的傳統框架迷思。

台股今年隨著AI產業的進化而持續震盪走高，近期受到美股回跌與中東戰事的影響，台股市場波動幅度加大，不過一旦戰事塵埃落定，不確定因素消除後，AI主攻部隊的半導體股將最具反彈上攻契機！台股今年的多頭行情，只是未來 AI 黃金十年長跑前的熱身，00929 透過擴大產業涵蓋範疇與提升汰弱留強的換股頻率，持股陣容更能貼近市場主流趨勢，完成全方位的布局優化，並成功把護國神山們請進家門，它已向市場宣告，在高股息ETF的戰場中，它正忙著獨自升級成那個讓對手追趕的暗影君王，協助投資人在追求穩定息收的同時，也能緊跟台灣科技產業的成長列車，隻身扭轉命運。

▲▼ 00929,基金醫生,配息,高股息,暗影君王。（圖／資料照）

免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非投資建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

關鍵字： 00929基金醫生配息高股息暗影君王

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