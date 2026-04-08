台船與高科大續簽五年合作意向書　厚植台灣海洋產業人才

▲台船陳政宏董事長(左)與高科大吳忠信校長(右)代表簽署MOU。（圖／台船提供）

記者張佩芬／台北報導

台灣國際造船公司(2208)與國立高雄科技大學今(8)日正式簽署為期五年的產學合作意向書(MOU)。簽約儀式由台船陳政宏董事長與高科大吳忠信校長代表簽署，雙方宣布將擴大產學合作，從研究計畫、學生實習到人才培育等面向串聯，攜手打造南台灣海洋產業人才培育重鎮。

台船指出，因應造船技術持續發展，以及國艦國造、離岸風電及智慧船舶等國家政策的推動，產業界對工程及跨領域專業人才需求日益提升。

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陳政宏表示，透過與高中職及高科大建立更緊密的五年合作機制，這不僅能提前培養具備實務即戰力之人才，為企業挹注優質的專業人才，更是為國家的海洋產業儲備戰力。

吳忠信強調，高科大長期深耕海事與造船相關領域，具備完整的培育能量，透過與台船公司、高中職及大學的垂直整合，學生得以於在學期間提早進入職場學習，縮短學用落差，培育出符合國家政策與產業需求的專業人才。

台船公司與高科大合作淵源深厚，過去已有多項指標性成果，例如，過去共同推動教育部產學攜手計畫、台船公司支援高科大業界講師，以及由台船公司承造的高科大實習船「御風輪」，雙方共同打造我國海事人才海上實習訓練新利器。

此次簽約儀式備受各界重視，台船公司出席陣容包括陳政宏董事長、蔡坤宗總經理、周志明副總經理等高階主管；高科大校方出席人員則包含吳忠信校長、俞克維副校長、前代理校長暨造船及海洋工程系呂學信教授、秘書室李憶甄主任秘書、產學處林志學產學長、海事學院周建張院長，以及造船及海洋工程系張博超主任。

此外，2018年代表台船公司與高科大簽署首次產學合作意向書的時任總經理，現任台船環海董事長曾國正亦受邀出席再次見證雙方合作的升級。

現場更邀請南台灣五所指標性高中職校長與校方代表共同觀禮，包含小港高中薛鈺勤校長、台南海事高職林永清校長、東港海事高職洪嘉皇校長、中正高工實習主任何建延，以及鳳山商工實習處主任康木全，展現產學界共同扎根基層、強化台灣海洋產業人才競爭力的決心。

根據本次簽署之合作意向書，未來五年雙方將聚焦於推動合作研究計畫案、規劃學生赴產業界實習方案、人才培育，以及促進雙方交流等事項。在簽約儀式尾聲，特別安排台船公司致贈高科大船模儀式，藉此象徵雙方未來合作一帆風順。

台船公司期盼透過建立更制度化的合作機制，強化學用接軌。此次合作意向書為期五年，台船公司與高科大及五所聯盟的高中職，能一起持續檢視合作成果並滾動調整合作方向，為台灣海洋產業持續孕育優質的專業人才。