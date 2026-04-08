ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

台船與高科大續簽五年合作意向書　厚植台灣海洋產業人才

▲台船公司陳政宏董事長(左)與高科大吳忠信校長(右)代表簽署MOU。（圖／台船提供）

▲台船陳政宏董事長(左)與高科大吳忠信校長(右)代表簽署MOU。（圖／台船提供）

記者張佩芬／台北報導

台灣國際造船公司(2208)與國立高雄科技大學今(8)日正式簽署為期五年的產學合作意向書(MOU)。簽約儀式由台船陳政宏董事長與高科大吳忠信校長代表簽署，雙方宣布將擴大產學合作，從研究計畫、學生實習到人才培育等面向串聯，攜手打造南台灣海洋產業人才培育重鎮。

台船指出，因應造船技術持續發展，以及國艦國造、離岸風電及智慧船舶等國家政策的推動，產業界對工程及跨領域專業人才需求日益提升。

[廣告]請繼續往下閱讀...

陳政宏表示，透過與高中職及高科大建立更緊密的五年合作機制，這不僅能提前培養具備實務即戰力之人才，為企業挹注優質的專業人才，更是為國家的海洋產業儲備戰力。

吳忠信強調，高科大長期深耕海事與造船相關領域，具備完整的培育能量，透過與台船公司、高中職及大學的垂直整合，學生得以於在學期間提早進入職場學習，縮短學用落差，培育出符合國家政策與產業需求的專業人才。

台船公司與高科大合作淵源深厚，過去已有多項指標性成果，例如，過去共同推動教育部產學攜手計畫、台船公司支援高科大業界講師，以及由台船公司承造的高科大實習船「御風輪」，雙方共同打造我國海事人才海上實習訓練新利器。

此次簽約儀式備受各界重視，台船公司出席陣容包括陳政宏董事長、蔡坤宗總經理、周志明副總經理等高階主管；高科大校方出席人員則包含吳忠信校長、俞克維副校長、前代理校長暨造船及海洋工程系呂學信教授、秘書室李憶甄主任秘書、產學處林志學產學長、海事學院周建張院長，以及造船及海洋工程系張博超主任。

此外，2018年代表台船公司與高科大簽署首次產學合作意向書的時任總經理，現任台船環海董事長曾國正亦受邀出席再次見證雙方合作的升級。

現場更邀請南台灣五所指標性高中職校長與校方代表共同觀禮，包含小港高中薛鈺勤校長、台南海事高職林永清校長、東港海事高職洪嘉皇校長、中正高工實習主任何建延，以及鳳山商工實習處主任康木全，展現產學界共同扎根基層、強化台灣海洋產業人才競爭力的決心。

根據本次簽署之合作意向書，未來五年雙方將聚焦於推動合作研究計畫案、規劃學生赴產業界實習方案、人才培育，以及促進雙方交流等事項。在簽約儀式尾聲，特別安排台船公司致贈高科大船模儀式，藉此象徵雙方未來合作一帆風順。

台船公司期盼透過建立更制度化的合作機制，強化學用接軌。此次合作意向書為期五年，台船公司與高科大及五所聯盟的高中職，能一起持續檢視合作成果並滾動調整合作方向，為台灣海洋產業持續孕育優質的專業人才。

關鍵字： 台船高科合作意向書海洋產業人才

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

江語晨被粉絲叫「老婆」　尬喊：我才剛離婚別這樣！

推薦閱讀

外資史上第2大爆買！敲進台股1177億　狂搶面板雙虎

外資史上第2大爆買！敲進台股1177億　狂搶面板雙虎

美伊停火兩周進入談判，亞洲股市聞訊為之強彈，今（8）日台股狂漲1531點，重登3萬4千點大關，而外資大舉回補1177.72億元，創下史上第二大買超金額，面板雙雄群創（3481）、友達（2409）分居今日買超第一、二名個股，買超張數達13.2萬張以及9.64萬張。

2026-04-08 16:52
快訊／中石化17：30重大訊息　鼎越開發總座陪同說明

快訊／中石化17：30重大訊息　鼎越開發總座陪同說明

中石化（1314）突然有重大訊息待發布，今（8）日暫停交易，證交所宣布，該公司將在今日17：30對外說明暫停交易原因。

2026-04-08 16:34
台積電不是「一個人的武林」　謝金河：4公司去年每股賺破百元

台積電不是「一個人的武林」　謝金河：4公司去年每股賺破百元

財信傳媒董事長謝金河表示，隨著上市櫃公司年報出爐，台灣企業整體獲利能力大幅躍升，已非僅由台積電一枝獨秀撐盤。從每股純益（EPS）來看，去年已有4家公司賺破100元、187家企業賺進一個股本，顯示台股基本面更為厚實，AI浪潮正成為支撐市場的重要底氣。

2026-04-08 11:26
辜仲諒砸101億買逾5%台泥　寧靜分家後首見

辜仲諒砸101億買逾5%台泥　寧靜分家後首見

台泥 （1101） 今 （8） 日公告，中信慈善基金會董事長辜仲諒以自有資金約81.56億元及貸款20.1億元，共斥資101.66 億元取得台泥股份，每股買進均價約25.03元，取得目的為投資。受此消息影響，台泥今日盤中止跌，股價在平盤價24元附近表現。

2026-04-08 11:05
央行喊「想買卻沒買」黃金　陳冲轟：看不到國家級戰略

央行喊「想買卻沒買」黃金　陳冲轟：看不到國家級戰略

央行總裁楊金龍日前在立法院財委會曾鬆口黃金「其實有想要進場」，但目前並非最理想的切入點。前行政院院長、新世代金融基金會董事長陳冲今（8）日發文「猶恐黃金價未高」，抨擊央行黃金政策欠缺戰略考量，憂慮外匯存底遭到通膨侵蝕。

2026-04-08 10:36
快訊／股王亮燈！信驊飆漲停刷12615元天價　改寫台股2紀錄

快訊／股王亮燈！信驊飆漲停刷12615元天價　改寫台股2紀錄

股王信驊（5274）營收優於預期，今（8）日開盤不到半小時亮燈漲停，飆上12615元新天價，單日上漲金額1145元同步寫下台股新紀錄。

2026-04-08 10:30
國票金改選4陣營超額提名25席　兆豐金前董座張兆順入列

國票金改選4陣營超額提名25席　兆豐金前董座張兆順入列

國票金（2889）將於5月29日舉行股東常會，並進行15席董事改選（含4席獨立董事），四大陣營中，持股比重達22%公股提名11席人集團提名6席、耐斯提名5席、台鋼提名3席，出現25席搶15席，競爭異常激烈，國票金預計在4月16日審查後公告董事候選人名單。

2026-04-08 10:21
訂造潮來了！中小型貨櫃船今年來訂逾55艘　估需求2年不墜

訂造潮來了！中小型貨櫃船今年來訂逾55艘　估需求2年不墜

感覺去年已進入建造高峰的中小型貨櫃船，今年以來已知訂單就達55艘，業界估計後續訂單仍將以中小型貨櫃船為主，因為根據克拉克森去年年中公布的數據，全球3000箱以下的支線型貨櫃船共3910艘，而其中26%的船齡已超過20年，但同期在建訂單僅有207艘，訂單佔比不足5%，而去年僅有12艘貨櫃老船拆解。

2026-04-08 10:03
黃金回血！停火2周拍板　金價飆逾3%重返4850美元

黃金回血！停火2周拍板　金價飆逾3%重返4850美元

國際金價強勢反彈，在美國與伊朗達成暫時停火協議後，市場避險情緒回穩，金價單日大漲逾3%，重新站上每盎司4850美元關卡。

2026-04-08 08:50
美伊停火！油價狂殺逾10%失守百美元　荷莫茲放行2周

美伊停火！油價狂殺逾10%失守百美元　荷莫茲放行2周

國際油價周二晚間急跌，在美國與伊朗達成暫時停火協議後，市場供應中斷疑慮降溫，油價重挫超過1成，西德州原油與布蘭特原油雙雙跌破每桶100美元關卡。受此影響，亞股受到激勵走揚，日股大漲逾2000點，韓股也飆漲逾5%。

2026-04-08 08:41

讀者迴響

熱門新聞

快訊／中石化17：30重大訊息　鼎越開發總座陪同說明

中石化爆重訊！明起停牌

1張抱1天賺113萬！　股王信驊營收報喜飆12600元天價

快訊／京華廣場喊賣！　中石化老總：容積移轉率728%

6檔塑化股倒地跌停！　美伊停火油價急殺利空罩頂

關了又關！PCB飆股大量明起二度處置　分盤交易到4／21

外資史上第2大爆買！敲進台股1177億　狂搶面板雙虎

快訊／美伊停火！　日經漲超2000點、韓股逾5%

美伊停火！台股飆漲1213點史上第5大　台積電漲80元至1940

台股暴漲1531點史上第2大　台積電漲90元至1950

辜仲諒砸101億買5%台泥股份　擠身10大股東

台積電不是「一個人的武林」　謝金河：4公司去年每股賺破百元

3檔「抓去關」新名單　資安公司安瑞-KY限45分鐘措合一次

快訊／股王亮燈！信驊飆漲停刷12615元天價　改寫台股2紀錄

快訊／美伊停火　台指期開盤漲逾1400點

美伊停火！油價狂殺逾10%失守百美元　荷莫茲放行2周

142檔紀念品未蓋牌　華南金「咖波盤」掀卡位潮

贏0050快40%！不敗教主驚「這1檔主動式ETF」超強

ETtoday財經雲

最夯影音

更多
洲際球場爆衝突！球迷勸違規男遭嗆「女人閉嘴」　蔡其昌：聯盟將調查

洲際球場爆衝突！球迷勸違規男遭嗆「女人閉嘴」　蔡其昌：聯盟將調查
79歲川普管不住嘴！　無視將領警告「大噴戰爭機密」

79歲川普管不住嘴！　無視將領警告「大噴戰爭機密」

網紅禪師熊仁謙涉寺廟迷姦人妻劈8女　洗腦話術「女生都想停我塔台上」　自爆「台北人都知道我是渣男」

網紅禪師熊仁謙涉寺廟迷姦人妻劈8女　洗腦話術「女生都想停我塔台上」　自爆「台北人都知道我是渣男」

鄭麗文飛抵上海微笑揮手　宋濤接機「未接受訪問」速離機場

鄭麗文飛抵上海微笑揮手　宋濤接機「未接受訪問」速離機場

害140人中毒！高雄毒春捲疑「蛋出問題」　陳其邁下令溯源

害140人中毒！高雄毒春捲疑「蛋出問題」　陳其邁下令溯源

熱門快報

4/14直播！AI識詐到即時阻斷

以AI反制AI詐騙！ETtoday攜手產官學，以AI實戰技術守護企業用戶安全。

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366