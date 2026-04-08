外資史上第2大爆買！敲進台股1177億　狂搶面板雙虎

▲面板雙虎友達、群創成為今日外資搶補持股標的。（圖／ETtoday資料照）
記者巫彩蓮／台北報導
美伊停火兩周進入談判，亞洲股市聞訊為之強彈，今（8）日台股狂漲1531點，重登3萬4千點大關，而外資大舉回補1177.72億元，創下史上第二大買超金額，面板雙雄群創（3481）、友達（2409）分居今日買超第一、二名個股，買超張數達13.2萬張以及9.64萬張。
中東地緣政治風險大幅降低，國際油價回挫，台股滿血復活，股王信驊（5274）、權值二哥台達電（2308）同步亮燈漲停，領頭攻堅，終場指數大漲1531.56點或漲幅4.6%，以34761.38點作收，成交金額放大到8577億元。
根據證交所統計資料顯示，外資買超1177.72億元，連續兩天買超；投信買超42.84億元；自營商合計買超358.67億元，當中自行買賣部分買超105.7億元，避險方面買超252.97億元，三大法人今日合計買超1579.23億元。
今日外資買超前十名個股、張數，依序群創（3481）13.2萬張、友達（2409）9.64萬張、凱基金（2883）4.35萬張、廣達（2382）3.36萬張、中鋼（2002）3.28萬張、緯創（3231）2.25萬張、華邦電（2344）2.12萬張、台積電（2330）1.84萬張、華新（1605）1.55萬張、中信金（2891）1.44萬張。
外資賣超前十名個股、張數，依序華通（2313）2.04萬張、晶豪科（3006）1.06萬張、陽明（2609）8509張、台泥（1101）6467張、台塑化（6505）6289張、聯茂（6213）5976張、永光（1711）5765張、南電（8046）5476張、長榮（2603）5291張、遠東新（1402）5254張。
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