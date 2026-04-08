3檔「抓去關」新名單　資安公司安瑞-KY限45分鐘措合一次

▲台灣證交所 。（圖／台灣證交所）

記者陳瑩欣／台北報導

證交所、櫃買中心今（8）日公告3檔入列「抓去關」新名單，遍及矽光子、數位噴墨與資安業，3檔皆自明（9）日起處置到4月22日，其中資安公司安瑞-KY（3664）最近6個營業日(含當日)累積之最後成交價跌幅達38.62%，遭列45分鐘撮合一次，為這波懲罰最重的一檔。

安瑞-KY今日以下跌0.27元或3.17%、每股8.25元作收，公司先前因財務報告顯示淨值已低於所列示股本2分之1，且同時低於所列示股本10分之3，本月初遭櫃買中心新增為變更交易方法且新增採分盤方式交易標的，今日則在股價跌跌不休下進一步遭列處置股。

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數位噴印墨水業者泓瀚科技（4741）最近30個營業日內曾發布處置，今日遭櫃買中心列為二度處置標的，明起改為20分鐘人工撮合。

櫃買中心指出，泓瀚科技最近6個營業日累積之最後成交價漲幅達37.08%；最近30個營業日起迄2個營業日的最後成交價漲幅達110.32%，因此再被列處置。

旺宏、景碩、永擎明出關

證交所指出，記憶體股旺宏（2337）、ABF載板股景碩（3189）與輝達（NVIDIA）概念股永擎（7711）等3檔飆股處置期滿，明（9）日正式出關恢復自動撮合機制。不過矽光子股汎銓（6830）明起至4月22日二度打入處置，每20分鐘分盤交易一次。

汎銓今日以漲停價662元作收，證交所指出，該檔個股最近已連3個交易日列注意股，含今日在內已6個營業日累積收盤價漲幅達43.80%，且6個營業日起迄2個營業日收盤價價差達210元、最近30個營業日起迄2個營業日之收盤價漲幅達192.27%、最近60個營業日起迄兩個營業日之收盤價漲幅達280.45%、最近90個營業日起迄兩個營業日之收盤價漲幅達336.96%。