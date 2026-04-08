奮鬥逾50年！台泥綠能董事長呂克甫病逝　台泥集團致哀

▲台泥綠能董事長呂克甫辭世。（圖／記者陳瑩欣翻攝）



記者陳瑩欣、柯振中／台北報導

台泥企業團8日表示，台泥綠能董事長呂克甫近日因病辭世，董事長張安平率同仁深切哀悼。呂克甫服務台泥逾50年，職涯橫跨水泥、環保與綠能，曾主導大陸市場布局，並推動和平電廠供電穩定及全方位綠能案場。台泥感念其一生奉獻於基礎工業，其低調務實的職人精神與永續情懷，將指引集團持續前行。

深耕台泥五十載 見證工業轉型

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台泥企業團表示，呂克甫先生1977年退伍後即加入台泥，職涯歷程超過50年，正是台灣基礎工業轉型發展的縮影。早年呂克甫主導大陸旗艦基地英德廠的規畫與興建，並擔任首任總經理，為台泥在大陸市場的發展奠定深厚基礎。

在產業轉型的關鍵時期，他展現卓越的承擔力，同時跨足水泥、環保及綠能等重要領域，成為企業轉型過程中不可或缺的專業支柱。

穩定供電後盾 推動永續循環

台泥企業團說明，呂克甫在擔任和平營管董事長期間，以務實精神督導和平電廠運營，成為維持北台灣電力穩定的堅實力量。隨著集團邁向綠色能源布局，他出任台泥綠能董事長，親自推動「風、光、地、海」全方位能源項目。

近期他更積極投入文山焚化爐新建案，致力於建立水泥廠與環保事業間的資源循環橋樑，展現出對環境永續經營的堅定信仰。

實踐綠能共好 傾力傳承人才

台泥企業團提到，出身農村的呂克甫在推動嘉義地區漁電共生案場時，念茲在茲的是與地方共榮共好，曾叮囑同仁應協助養殖戶建立穩定收入。

除了產業前線的開疆闢土，他對人才培育同樣不遺餘力，將專業智慧、對現場的尊重傳遞給後進經理人。台泥企業團提及，呂克甫低調務實的職人風範與對社會共好的堅持，是台泥最寶貴的人文資產，將持續指引集團未來的前行方向。