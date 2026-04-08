台泥痛失大將！綠能董座呂克甫病逝　張安平慟：他一生奉獻工業

▲台泥綠能董座呂克甫（左）病逝。（圖／資料照）

記者閔文昱／綜合報導

台泥（1101）8日晚間發布新聞稿指出，台灣水泥（亞洲）環保事業群總經理、台泥綠能董事長兼和平營管董事長呂克甫，近日因病辭世。台泥企業團董事長張安平代表全體同仁表達深切哀悼，並追思這位長年與公司並肩打拚、將一生奉獻於基礎工業發展的高階主管。

橫跨水泥與綠能 見證產業轉型

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台泥表示，呂克甫自1977年退伍後加入公司，服務逾50年，其職涯幾乎見證台灣基礎工業的轉型歷程。早年他主導中國大陸英德廠的規畫與興建，並出任首任總經理，為台泥奠定海外市場基礎；在產業轉型關鍵期，他同時肩負水泥、環保與綠能等多領域重任，展現專業經理人的承擔與整合能力。

除深耕水泥本業外，呂克甫在擔任和平營管董事長期間，以務實作風督導和平電廠運營，成為北台灣穩定供電的重要支柱。隨著台泥邁向能源轉型，他接掌台泥綠能董事長，推動「風、光、地、海」全方位能源布局，積極拓展再生能源版圖。

心繫農漁民 推動地方共好

在嘉義漁電共生案場推動過程中，出身農村的呂克甫格外重視與地方共好。他曾對同仁表示，希望透過契作與資源整合，讓養殖戶有更穩定收入，減少「看天吃飯」的不確定性，這番話也成為他投入綠能發展的重要理念之一。

此外，他近年亦投入文山焚化爐新建案，致力串聯水泥與環保資源循環體系，展現跨領域整合的前瞻思維。台泥指出，呂克甫一生低調務實、長期深耕第一線，其職涯不僅是專業經理人的奮鬥寫照，更是橫跨製造、能源與環境永續的產業縮影。