電商競爭進入深水區　平台轉攻內容導流與會員經濟

▲富邦媒總經理谷元宏認為，今年台灣零售市場表現有機會優於去年，但前提是外部干擾不會持續過久，否則仍可能影響消費動能。（圖／記者洪菱鞠攝）

記者洪菱鞠／台北報導

台灣電商市場進入成熟競爭階段，平台成長動能與獲利模式正面臨轉型壓力。業界觀察，目前電商滲透率約落在14%至15%，相較其他市場仍有成長空間，未來競爭焦點將從規模擴張轉向市場份額與用戶經營。

富邦媒總經理谷元宏指出，經過去年一整年的競爭，市場態勢逐漸成形，主要的領導型電商平台逐步浮現，其中外資電商扮演了重要角色，本土電商則因規模限制承受一定壓力，儘管去年momo營收出現下滑，但整體GMV(（成交金額）仍維持小幅成長，主要來自兩個面向，一是既有的1P業務，即品牌直營模式，持續深化品牌合作，並引進更多尚未進入平台的品牌，另一個則是來自近年發展的3P開放平台來補足長尾商品，兩者形成互補，再加上持續投入效率提升與AI科技應用，包括系統優化與AI技術導入等，今年將以「GMV成長」作為核心營運目標。

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momo官方數據顯示，mo店+截至2025年底進駐店家數近9,000家、上架商品突破340萬件，整體GMV較前一年成長三倍，年GMV破千萬的店家數顯著增加；同時，付費會員moPro+年增五成，訂閱後月均消費金額提升43%、回購週期明顯縮短，月均消費金額達一般會員11倍以上，顯示高黏著度會員已成為驅動平台穩定成長的關鍵基礎。

而競爭對手蝦皮購物在今年一月宣布與YouTube合作推出聯盟計畫，透過站外內容導流分潤機制，讓中小賣家能跟上內容電商浪潮，為此帶來新客與訂單，谷元宏提到momo目前也正與YouTube台灣團隊洽談相關合作。不過他強調，momo在直播策略上與純導流模式有所不同，主要是建立在電視購物的延伸，透過AI技術將直播與電視購物素材轉為短影音，附加於商品頁面，使後續產生曝光與轉換效果，內容重複再利用，以此提升消費者的購買意願。

momo觀察以品牌商為主的直播模式成效最佳，特別是在節慶或檔期期間，透過集中式內容介紹與優惠資訊傳遞，有助於提升轉換效率。結合AI分析後，平台將高互動片段剪輯為30秒至1分鐘的短影音，並置入商品頁面，延續銷售動能，內部數據亦顯示，直播結束後透過切片帶來的銷售，約可占原直播業績的10%至20%。