荷莫茲海峽是否收費陽明了解中　謝志堅認為收費就非開放

▲美國總統川普，荷莫茲海峽。（圖／路透）

記者張佩芬／台北報導

美國總統川普說，他同意與伊朗達成為期兩週的停火協議，前提是，伊朗必須同意全面、立即而且安全的重新開放荷莫茲海峽。對於市場盛傳的伊朗將分五級收取海峽通行費，陽明海運向航港局說明，正透過公司所屬海運聯盟成員了解中。陽明前董事長謝志堅則認為，收費就不是全面開放了，也違反《聯合國海洋法公約》的無害通過原則。

航港局指出，經洽陽明海運，該公司回覆表示，目前各家航運公司均密集透過海運聯盟合作航商，多方尋求管道了解伊朗官方有關荷姆茲海峽收費相關規定，惟目前尚無確切的訊息，航港局已與航商密切保持聯繫。

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約旦媒體則報導指出，阿曼(Oman)的交通部長在今(8)日證實，該國蘇丹已經簽下協議，保證通過荷姆茲海峽的所有船隻將不會被收取任何通行費。該國與伊朗有協商共管荷莫茲海峽。

謝志堅認為，荷莫茲海峽是天然資源，不同人工建造的巴拿馬或蘇伊士運河，伊朗無權收費，而且如果分五級收費，將造成各國船公司間的不公平競爭。

部分國際媒體報導指出，伊朗已實際開始在荷莫茲海峽對過境商船實施「收費護航」制度，並根據船隻所屬國家的“友好程度”設立五個等級，根據船旗國/船東所屬國的對伊朗友好程度，例如地緣政治關係、是否參與制裁、貿易往來等，將國家分為1至5級。

最友好列為第一級，享最優惠條件，可能非常低收費、象徵性收費或免費/豁免，優先放行，例如中國、俄羅斯、印度、伊拉克、巴基斯坦等，中國已有中遠海運等多艘成功過航，印度也有多艘油輪已安全通過。

比較友好列第二級，相對優惠費用、低費或免費，可優先放行，例如馬來西亞、孟加拉國等國家，馬來西亞有7艘油輪獲准通行。

一般友好列第三級，基準或略優惠費用，審核通過後可談判，例如亞洲、非洲或中東非制裁國，如埃及、泰國等。

較疏遠列第四級，較高收費，審查嚴格，但“錢到位”仍可能放行。

美國盟友但非直接敵對列第五級，費用最高，審查最嚴。這項收費估潛在年收入可達600-800億美元。

陽明海運高階則表示，並未見到國際主流媒體報導收費事宜，沒辦法做評論。萬海航運高階則表示真的不清楚伊朗的收費方案。

不過美聯社報導，朗最高國家安全委員會(Supreme National Security Council)發布聲明，伊朗已取得重大勝利，並迫使美國接受伊朗的10點方案。川普則發文表示，他願意討論這項10點提案。華爾街日報則指出，十點方案包括美國必須根本性地承諾保證不進行侵略、 伊朗持續掌控荷姆茲海峽。