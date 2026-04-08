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被質疑超收油價！中油澄清「自行吸收逾90億」：有效緩和波動

▲▼加油,加油站,自助加油,中油。（圖／ETtoday資料照）

▲中油被外界質疑超收油價，出面澄清已吸收逾90.6億元。（圖／ETtoday資料照）

記者陳瑩欣、柯振中／台北報導

針對外界質疑超收油價，台灣中油8日澄清，自2月28日美伊戰事以來，為配合政府穩定物價已吸收逾90.6億元。國際原油大漲逾70％，但國內油價調幅僅17.3％，遠低於亞鄰國家。中油強調，緊急調度產生的額外運保費均由企業自行承擔，絕無超收情事，未來將持續穩定供應並委託專家檢討機制，確保能源韌性。

國際油價飆升　穩定國內物價

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台灣中油表示，自2月28日起至4日2日止，杜拜原油漲幅達69.37％、布蘭特原油漲幅達77.81％，國際油價漲勢驚人。反觀國內95無鉛汽油零售價，同期間調幅僅17.3％，不僅遠低於國際漲幅，亦低於亞鄰各國。台灣中油說明，透過亞鄰最低價及美伊戰爭專案平穩機制，已有效緩和國內油價波動，且6日至12日期間將不調漲油價，以減輕消費者負擔。

緊急調度供應　自行承擔成本

台灣中油說明，為確保國內油品供應無虞，戰事爆發後立即啟動緊急調度計畫，包含提前調貨、同業換貨及市場購買現貨等三大方案。台灣中油提到，這些緊急採購所增加的額外運費、保險費及貼水等成本，均未納入現行浮動油價公式中，完全由中油自行承擔。這些額外支出並未反映在政策吸收金額上，再次證明絕無外界所指控的超收情事。

審慎評估機制　強化能源韌性

台灣中油提及，在中東戰事未平息、國際油價持續動盪之際，目前仍以穩定國內油氣供應及配合物價政策為第一要務。關於浮動油價機制的調整，台灣中油將委託學者專家進行審慎評估與檢討，並籲請社會大眾理性看待。台灣中油表示，後續將持續以透明、負責任的態度與各界溝通，確保台灣能源供應具備足夠的穩定性與應變韌性。

關鍵字： 中油油價國際油價物價穩定能源

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