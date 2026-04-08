王品青花驕再聯名故宮推國寶饗宴　拚營收破億、今年再展2至3店

▲青花驕與國立故宮博物院，今年再度重磅推出「國寶驕饗宴」聯名企劃。（圖／王品提供）

記者高兆麟／台北報導

王品（2727）旗下青花驕與國立故宮博物院，2026年再度重磅推出「國寶驕饗宴」聯名企劃，今年聯名特別與故宮特展同期，讓顧客進店就像走進國寶展覽，針對展店策略，王品指出，青花驕目前全台共有15家門市，今年預計再新增2至3個據點，並持續以百貨商場為主要拓展方向，以擴大客群觸及。

在營運面方面，王品預期青花驕今年營收將首度突破億元，年成長幅度約3%至5%。不過，面對國際情勢推升通膨壓力與原物料價格上漲，公司也坦言已感受到上游報價調整壓力，但目前仍無調漲計畫。

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王品指出，集團具備規模採購優勢，且庫存水位充足，多數原物料可支應約3個月至半年，以牛肉為例，先前在匯率有利時已提前大量採購，目前庫存超過半年，短期內成本仍在可控範圍內。

青花驕表示，故宮套餐連年推出都大獲好評，今年青花驕延續故宮三寶發想，打造兼具視覺與味覺的國寶驕饗宴套餐。「屠蘇酒香牛豚盛宴」雙人套餐與「屠蘇酒香牛三拼盛宴」四人套餐，融入象徵節慶迎新與宴飲祝福的屠蘇酒，增添濃郁肉香。餐點「驕饗宮格」將故宮三寶《肉形石》、《翠玉白菜》、《毛公鼎》化為餐桌展演，讓顧客感受「三寶入席」儀式感。四人套餐搭配「仙氣海宴」，一次吃盡海陸盛宴大滿足。還有故宮國寶文物毛公鼎設計之「驕公鼎肩小排牛肉麵」，這次特別納入松露菌菇湯底選擇，讓不吃辣的顧客也能大快朵頤。甜點則以獨創青花椒風味的「青韻椒香綠豆糕」與「青花椒冰淇淋」作結，為整席饗宴留下鹹甜交織、香麻回韻的細緻尾韻。

即日起到12/31，青花驕品牌15家門市將展出國寶文物與書畫，首波在台北光復南店、台北中山店、台北信義新光A11店、台中崇德店、台中公益店、高雄台鋁店等6間門市率先開展，讓國寶宛如精品時尚登場。