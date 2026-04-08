永笙-KY細胞三箭齊發　預計4月下旬掛牌上市

▲永笙-KY總經理兼執行長李冬陽。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／台北報導

細胞治療廠永笙生技（4178，永笙-KY）將於4月9日召開上市前法人說明會，並預計4月下旬掛牌上市。永笙-KY以全球最大規模的私有公捐臍帶血細胞庫為核心，不僅研發成果屢次榮登《Cell》等國際頂尖期刊 ，更是台灣首家、全球領先取得美國 FDA 臍帶血新藥藥證（BLA）的細胞治療公司 。

永笙-KY長期深耕臍帶血與細胞治療領域，核心產品REGENECYTE已獲 FDA 核准藥證，用於治療近 80 種造血與免疫系統疾病。憑藉此藥證基礎，永笙正加速橫向擴充適應症，其中長新冠症候群二期臨床試驗已於 2024 年底解盲成功 ，並取得 FDA 再生醫療先進療法（RMAT）資格認定 ，更於2026年1月取得FDA「擴大使用計畫（Expanded Access Program, EAP）」收費核定，展現強大的商轉實力。

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在營收動能方面，永笙-KY開創全球首見的「公庫保障服務」創新商業模式，透過與新光人壽（原台新人壽）等國際級保險業者合作，將高價值的臍帶血公庫配對服務納入醫療保障範圍，目前更積極切入美國及東南亞人口數超過台灣數十倍的利基市場。傳統臍帶血私存業務僅涵蓋約7%的新生兒市場，永笙此舉成功切入剩餘93%未存臍帶血的龐大藍海市場，將原本的一次性儲存業務收入，轉化為「高毛利、具持續性」的保障服務金流，為公司構築長期穩健的財務體質 。

永笙目前擁有超過36,000袋珍稀臍帶血資源，累積全球逾2,300例成功移植案例，合作醫療機構覆蓋超過350家醫學中心，是少數同時具備資源規模與臨床實績的細胞治療公司。隨著再生醫療與細胞治療技術持續發展，永笙獨有的臍帶血細胞資源，正迎來價值重估的黃金期。

永笙-KY已正式邁入「細胞三箭」戰略全面收割期：短期內憑藉「細胞服務」，透過保險創新商模，建立穩定營收金流；中期「細胞供應」以符合FDA藥物規格之API細胞原料，切入細胞治療CDMO產業鏈；長期佈局「細胞新藥」，透過多項臨床適應症的推進，極大化藥證價值與授權潛力。

預計4月下旬正式掛牌上市後，永笙-KY將憑藉其獨特的藥證護城河與創新商業模式，轉化臨床實力為實質獲利，持續推動國際戰略佈局與跨國合作，為投資人創造長期且卓越的價值回報。