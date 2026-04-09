日本海洋網聯造船計畫大砍七成　估因運力過剩與地緣政治因素

▲ONE貨櫃船訂造計畫大踩煞車。（圖／取自ONE台灣公司官網）

記者張佩芬／綜合報導



日本海洋網聯船務(Ocean Network Express，ONE)傳出原擬建造的最多22艘貨櫃船建造計畫大踩煞車，減到只剩6艘，業界評估目前貨櫃船造船訂單創歷史新高、地緣政治風險頻發，讓市場不確定性大幅提高應是主要考量；也有業者指出，ONE今年將全球最大貨櫃船出租公司賽斯班(Seaspan)的持股自28.7%提高到48.9%，應該大幅降低了其自有船隊擴張的迫切性。

不過也有造船界高階認為，ONE的造船計畫大煞車還有兩個可能，一個是評估船舶造價即將開始下修，另外就是終極燃料或超低碳燃料的研發或許不會太久。

造船業內人士透露，ONE目前已敲定向韓國HD現代重工訂造6艘1.5萬箱(20呎櫃)LNG雙燃料貨櫃船，預計自2029年下半年起陸續交付。該公司在今年1月原是傳出向日本、韓國與大陸造船廠詢價，計畫訂造1.3萬箱貨櫃船6+6艘、1.5萬箱貨櫃船6+4艘，總造價高達42億美元。如今削減了逾七成的訂單，被形容是徹底告別了此前激進擴充的思考，降低了長期投資風險。

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今年1月ONE公佈2025日本財年第三季財報(自然年第四季)，虧損8800萬美元，營收從上年同期的48.5億美元降至40.7億美元; 稅息折舊及攤銷前利潤(EBITDA)更是大幅下滑，從上年同期的15.8億美元降到5.36億美元。

ONE作為全球第六大貨櫃公司，率先採取的緊縮政策，很可能蔓延到其他貨櫃船公司；去年全球貨櫃船運力約增加220萬箱，年增率約6.6%；今年約增150萬箱，年增約4%、2027年約增280萬箱，年增7.1%，2028年約增320萬箱，將達到歷史新高，運力過剩風險持續累積。